YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Toroslar’da dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürüyor

Toroslar’da dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürüyor

MERSİN HABERLERİ  | 13.04.2020 16:43 | Son Güncelleme

Toroslar Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirleri harfiyen uygularken, ilçede birçok noktada dezenfeksiyon çalışmaları da aralıksız devam ediyor.Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ın talimatıyla hijyen konusunda taviz verilmeden gece gündüz mesai yapan belediye ekipleri, ilçe genelinde gerçekleştirdiği dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Toroslar Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirleri harfiyen uygularken, ilçede birçok noktada dezenfeksiyon çalışmaları da aralıksız devam ediyor.
Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ın talimatıyla hijyen konusunda taviz verilmeden gece gündüz mesai yapan belediye ekipleri, ilçe genelinde gerçekleştirdiği dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor. İlçedeki tüm kamu kurum ve kuruluşları, yolcu minibüsleri, sağlık merkezleri, eczaneler, işletmeler, banka ATM’leri ve otobüs durakları gibi vatandaşların ortak kullanım alanlarında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları periyodik olarak devam ederken, dezenfeksiyon işlemleri merkeze uzak mahallelerde de eş zamanlı olarak yürütülüyor.

"Virüse karşı topyekun mücadele ediyoruz"
Salgına karşı belediyenin bütün birimleri ile topyekun bir mücadele içerisinde olduklarını belirten Başkan Yılmaz, "Ekiplerimiz, halkımızın sağlığı için büyük bir emek ve özveri ile çalışıyorlar. Bu süreci güçlü bir dayanışma ile atlatacağız. İnanıyoruz ki, korona virüsten kurtulmanın tek yolu tedbirli olmaktır. Toplum sağlığını korumak adına belediye olarak halkımızın ortak kullanım alanlarını dezenfekte ederken, vatandaşlarımızın da hijyen kurallarına bu süreçte daha çok dikkat etmeleri büyük önem taşıyor. İş birliğimiz ve dayanışmamız sayesinde bu zor günleri en kısa zamanda atlatacağız” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Keşke bizim karantinamız da böyle geçse''Keşke bizim karantinamız da böyle geçse'
Yürüteçle hayata tutundular!Yürüteçle hayata tutundular!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konya'da inşaat çukuruna düşen engelli çocuk hayatını kaybetti

Konya'da inşaat çukuruna düşen engelli çocuk hayatını kaybetti

Marmarisli vatandaş Bakan Soylu için bayrakla sokağa çıktı

Marmarisli vatandaş Bakan Soylu için bayrakla sokağa çıktı

Korona virüs çıkan site karantinaya alındı

Korona virüs çıkan site karantinaya alındı

Ortaca’da dur ihtarına uymayan alkollü sürücü polis ekiplerince yakalandı

Ortaca’da dur ihtarına uymayan alkollü sürücü polis ekiplerince yakalandı

Tamirhanede içki içen 8 kişiye sosyal mesafe cezası

Tamirhanede içki içen 8 kişiye sosyal mesafe cezası

Otomobil ile zabıta aracı çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil ile zabıta aracı çarpıştı: 1 yaralı

Mersin Namaz Vakitleri 13 Nisan Pazartesi

İmsak
04:39
Sabah
06:03
Öğle
12:47
İkindi
16:26
Akşam
19:21
Yatsı
20:39

Mersin Nöbetçi Eczaneler13 Nisan Pazartesi

Akgül Eczanesi
Merkez
Aydın (Toroslar) Eczanesi
Merkez
Birtan Eczanesi
Merkez
Çamlıbel Eczanesi
Merkez
Doğan Eczanesi
Merkez
Melek Eczanesi
Merkez
Mezitli Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ovabaşı portakalı artık marka oldu

Ovabaşı portakalı artık marka oldu

Şoray 1 Sitesi’ni ziyaret

Şoray 1 Sitesi’ni ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.