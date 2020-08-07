YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Toroslar’da ibadethanelerin temizliği için özel ekip kuruldu

Toroslar’da ibadethanelerin temizliği için özel ekip kuruldu

MERSİN HABERLERİ  | 07.08.2020 16:07 | Son Güncelleme

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, ibadethanelerde temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapıyor.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, ibadethanelerde temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapıyor. İlçede bulunan camiler, Kuran kursları ve Cemevi titizlikle temizleniyor.
İbadethanelerin düzenli olarak temizliğinin yapılabilmesi amacıyla Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı özel bir ekip kuran Toroslar Belediyesi, her gün farklı camileri temizleyerek vatandaşların kullanımına sunuyor. Ekipler bu kapsamda ibadethanelerdeki halıları, halı yıkama makinesiyle yerinde yıkayarak hijyenik hale getirirken, Covid-19’a karşı avlu, tuvalet, kapı kolları ve ayakkabılık gibi temasın olabileceği yerleri de dezenfekte ediyor.
"İbadethanelerimizin temizliğine önem veriyoruz"
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar halkının ibadetlerini daha sağlıklı ve temiz ortamda yerine getirebilmeleri amacıyla ilçedeki ibadethaneleri düzenli olarak temizlediklerini söyledi. "Vatandaşlarımızın sağlığı önceliğimizdir" diyen Yılmaz, "Temizliğin imandan geldiğine inanan bir dinin mensupları olarak ibadethanelerimizin temizliğine ve hijyenine önem veriyoruz. Ekiplerimiz, ibadethanelerdeki halıları yıkayarak tüm alanların dezenfeksiyonunu düzenli olarak yapıyor. İlçemizde korona virüse karşı gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Amacımız, hemşehrilerimizin gönül rahatlığıyla huzur içerisinde ibadetlerini gerçekleştirmesidir" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Tellioğlu dualarla uğurlandı

Tellioğlu dualarla uğurlandı

Dolandırıcılık uyarısı

Dolandırıcılık uyarısı

Kayserispor Lung ve Sapunaru ile sözleşme imzalayacak

Kayserispor Lung ve Sapunaru ile sözleşme imzalayacak

Denizlispor 10 Ağustos’ta topbaşı yapacak

Denizlispor 10 Ağustos’ta topbaşı yapacak

Enver Cenk Kayserispor’a teşekkür etti

Enver Cenk Kayserispor’a teşekkür etti

Mersin Namaz Vakitleri 7 Ağustos Cuma

İmsak
04:14
Sabah
05:45
Öğle
12:52
İkindi
16:39
Akşam
19:49
Yatsı
21:15

Mersin Nöbetçi Eczaneler 7 Ağustos Cuma

Haziran Eczanesi
Akdeniz
Sait Eczanesi
Akdeniz
Zümrüt Eczanesi
Akdeniz
Hacettepe Eczanesi
Mezitli
Volkan Eczanesi
Mezitli
Nergis Eczanesi
Toroslar
Şehir Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

GÜNCELLEME - Mersin'de teslim olması sağlanan terör örgütü PKK üyesi, ailesiyle buluşturuldu

GÜNCELLEME - Mersin'de teslim olması sağlanan terör örgütü PKK üyesi, ailesiyle buluşturuldu

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Mersin'de evin mutfağına giren yılanı itfaiye ekibi yakaladı

Mersin'de evin mutfağına giren yılanı itfaiye ekibi yakaladı

Mezar Taşı Yazıları Toplumun Tarihini Anlatıyor

Mezar Taşı Yazıları Toplumun Tarihini Anlatıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.