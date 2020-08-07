Toroslar’da ibadethanelerin temizliği için özel ekip kuruldu

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, ibadethanelerde temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapıyor. İlçede bulunan camiler, Kuran kursları ve Cemevi titizlikle temizleniyor.

İbadethanelerin düzenli olarak temizliğinin yapılabilmesi amacıyla Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı özel bir ekip kuran Toroslar Belediyesi, her gün farklı camileri temizleyerek vatandaşların kullanımına sunuyor. Ekipler bu kapsamda ibadethanelerdeki halıları, halı yıkama makinesiyle yerinde yıkayarak hijyenik hale getirirken, Covid-19’a karşı avlu, tuvalet, kapı kolları ve ayakkabılık gibi temasın olabileceği yerleri de dezenfekte ediyor.

"İbadethanelerimizin temizliğine önem veriyoruz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar halkının ibadetlerini daha sağlıklı ve temiz ortamda yerine getirebilmeleri amacıyla ilçedeki ibadethaneleri düzenli olarak temizlediklerini söyledi. "Vatandaşlarımızın sağlığı önceliğimizdir" diyen Yılmaz, "Temizliğin imandan geldiğine inanan bir dinin mensupları olarak ibadethanelerimizin temizliğine ve hijyenine önem veriyoruz. Ekiplerimiz, ibadethanelerdeki halıları yıkayarak tüm alanların dezenfeksiyonunu düzenli olarak yapıyor. İlçemizde korona virüse karşı gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Amacımız, hemşehrilerimizin gönül rahatlığıyla huzur içerisinde ibadetlerini gerçekleştirmesidir" diye konuştu.

