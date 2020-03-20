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Toroslar’da ilçenin dört bir yanı dezenfekte ediliyor

MERSİN HABERLERİ  | 20.03.2020 10:47 | Son Güncelleme

Toroslar Belediyesi, korana virüs tedbirleri kapsamında ilçede seferberlik ilan etti.Bu çerçevede ekipler, vatandaşların yoğun olarak bulundukları alanlar başta olmak üzere ilçenin dört bir yanında dezenfekte çalışmaları yapıyor.Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde insanların ortak kullanım alanları olan kamu kurum ve kuruluşları, iş yerleri, eczaneler, sağlık merkezleri ve yolcu minibüslerinde ilaçlama çalışmalarını periyodik olarak yürüten belediye ekipleri, aynı zamanda belediyenin çöp kamyonlarını ve banka ATM’lerini de titizlikle dezenfekte ediyor.

Toroslar Belediyesi, korana virüs tedbirleri kapsamında ilçede seferberlik ilan etti.Bu çerçevede ekipler, vatandaşların yoğun olarak bulundukları alanlar başta olmak üzere ilçenin dört bir yanında dezenfekte çalışmaları yapıyor.
Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde insanların ortak kullanım alanları olan kamu kurum ve kuruluşları, iş yerleri, eczaneler, sağlık merkezleri ve yolcu minibüslerinde ilaçlama çalışmalarını periyodik olarak yürüten belediye ekipleri, aynı zamanda belediyenin çöp kamyonlarını ve banka ATM’lerini de titizlikle dezenfekte ediyor. Ekipler, özel kıyafetleri, maskeleri ve eldivenleri ile ilçeyi karış karış gezerek ilaçlanmadık yer bırakmıyor.

"Ekiplerimiz, gece gündüz çalışıyor"
Dezenfekte işlemlerinin aralıksız devam ettiği bilgisini veren Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz; "Vatandaşlarımızın ortak kullanım alanlarının daha temiz ve hijyenik olmasını sağlamak için ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Her gün kesintisiz yaptığımız ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarıyla hastalık riskini en aza indirmeye ve önlemeye gayret ediyoruz. Küresel tehdit haline gelen korona virüse karşı mücadelemize el birliğiyle devam edeceğiz. Yurt dışından gelen vatandaşlarımızdan 14 gün kuralına ve hijyen şartlarına uymalarını önemle rica ediyoruz" dedi.

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