YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Toroslar’da parklar dezenfekte ediliyor

Toroslar’da parklar dezenfekte ediliyor

MERSİN HABERLERİ  | 05.06.2020 12:42 | Son Güncelleme

Toroslar Belediyesi, ilçe genelindeki park ve yeşil alanları normalleşme süreciyle birlikte dezenfekte ederek, vatandaşlara daha sağlıklı ve güvenli bir ortam sunuyor.Korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık iki aydır kapalı olan ve normalleşme döneminin başlamasıyla yeniden vatandaşların hizmetine sunulan parklar, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince baştan aşağı temizlenerek hijyenik hale getiriliyor.

Toroslar Belediyesi, ilçe genelindeki park ve yeşil alanları normalleşme süreciyle birlikte dezenfekte ederek, vatandaşlara daha sağlıklı ve güvenli bir ortam sunuyor.
Korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık iki aydır kapalı olan ve normalleşme döneminin başlamasıyla yeniden vatandaşların hizmetine sunulan parklar, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince baştan aşağı temizlenerek hijyenik hale getiriliyor. Ekipler, park ve yeşil alanlardaki oyun ve oturma grupları ile spor aletlerini titizlikle dezenfekte ediyor.
"Tüm önlemleri alıyoruz"
Dezenfeksiyon işleminin yanı sıra parklarda bakım çalışmalarını da gerçekleştirdiklerini belirten Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Çocuklarımızı ve vatandaşlarımızı korona virüs salgınına karşı korumak adına sürecin başından itibaren birçok önlem aldık. Salgının Türkiye’de görülmesiyle birlikte parklarımızı dezenfekte ederek hizmete kapatmıştık. Şimdi de kontrollü normalleşme dönemiyle açılan parklarımızı kapsamlı bir şekilde temizleyerek dezenfekte ediyoruz. Çocuklarımızın dışarı çıktıklarında parklarımızda sağlıklı ve güvenli bir şekilde vakit geçirmeleri en büyük temennimizdir" dedi.
Başkan Yılmaz, normalleşme sürecinde tüm vatandaşlara çağrıda bulunarak, salgına karşı tedbiri elden bırakmamalarını ve kuralları uygulamaya devam etmelerini istedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Muhteşem görüntü! Aylar sonra yeniden... Muhteşem görüntü! Aylar sonra yeniden...
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

MŞÜ’den tarım ve hayvancılığı geliştirme çalışması

MŞÜ’den tarım ve hayvancılığı geliştirme çalışması

İzmir'de FETÖ operasyonu

İzmir'de FETÖ operasyonu

Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı

Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı

BİLSEM öğrencisi İrem Türkiye birincisi

BİLSEM öğrencisi İrem Türkiye birincisi

Kuşadası geleceğini biriktiriyor

Kuşadası geleceğini biriktiriyor

Çaldıran’da 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Çaldıran’da 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Mersin Namaz Vakitleri 5 Haziran Cuma

İmsak
03:33
Sabah
05:16
Öğle
12:45
İkindi
16:35
Akşam
20:04
Yatsı
21:40

Mersin Nöbetçi Eczaneler 5 Haziran Cuma

Abay Eczanesi
Merkez
Akgül Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Ekinci Eczanesi
Merkez
Esen Eczanesi
Merkez
Melek Eczanesi
Merkez
Mutlu Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kazada hayatını kaybeden spor ilçe müdürü toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden spor ilçe müdürü toprağa verildi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Kaçak bahis kavgası; 1ölü, 2 yaralı

Kaçak bahis kavgası; 1ölü, 2 yaralı

Anamur’da tropik meyveler yetişiyor

Anamur’da tropik meyveler yetişiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.