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Toroslar’da yol çalışmaları devam ediyor

MERSİN HABERLERİ  | 06.05.2020 16:25 | Son Güncelleme

Toroslar Belediyesi, bir yandan Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürürken, bir yandan da yol çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Toroslar Belediyesi, bir yandan Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürürken, bir yandan da yol çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda iki mahallede asfalt kaplama çalışması yapıldı.
Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçeye yeni yollar kazandırırken, bozulan yolların bakım ve onarımını da gerçekleştiriyor. Havaların ısınmasıyla birlikte yol yapım çalışmalarını hızlandıran belediye, bu kapsamda Portakal ve Yalınayak mahallelerinde asfalt kaplama ve bakım çalışması yaptı.
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, halk sağlığını korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla tüm birimleriyle birlikte mücadele ettiklerini, bunun yanı sıra yol ve kaldırım düzenleme çalışmalarını da aralıksız sürdürdüklerini söyledi. Başkan Yılmaz, "Kış aylarında oluşan kötü hava koşullarının yanı sıra elektrik, su, kanalizasyon, telefon, internet ve doğalgaz gibi alt yapı çalışmaları sebebiyle kazılan ve tahrip olan yolların tespitini yaparak, program dahilinde bu yolları bakımdan geçiriyoruz. Yeni yerleşim alanlarındaki yolları da elverişli hale getiriyoruz. Amacımız, vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşımlarını sağlamaktır. Rutin hizmetlerimizi yerine getirirken, Covid-19’a karşı mücadele çalışmalarımızı da en üst seviyede gerçekleştiriyoruz. İnşallah ülke olarak geçirdiğimiz bu zor günleri alınan önlemler ve yapılan çalışmalarla en kısa sürede atlatacağız" dedi.

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