Torreira'dan Şampiyonlar Ligi'nde bir ilk! Galatasaray formasıyla o ismi yakaladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Sporting deplasmanına hızlı başladı. Sarı-kırmızılı ekip, mücadelenin 6. dakikasında Lucas Torreira'nın golüyle Portekiz temsilcisi karşısında 1-0 öne geçti.

TORREIRA'DAN ERKEN GOL

GOOOLLL! Lucas Torreira doğru zamanda doğru yerde! Temsilcimiz Galatasaray golle başladı maça! pic.twitter.com/70qk9SVR7X — TRT Spor (@trtspor) September 9, 2026

Karşılaşmanın 6. dakikasında Jakobs'un sol kanattan kullandığı uzun taç atışında Davinson Sanchez ön direkte topa dokundu. Rui Silva'nın müdahalesi sonrası topu önünde bulan Torreira, kale alanı içerisinde yaptığı voleyle meşin yuvarlağı yeniden kaleye gönderdi.

Savunmadan dönen topa Rui Silva bir kez daha müdahale etse de gol çizgisi teknolojisinden gelen uyarının ardından topun tamamının çizgiyi geçtiği belirlendi. Hakem santra noktasını gösterirken Galatasaray da deplasmanda 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.

KARİYERİNDE BİR İLKİ YAŞADI

Sporting karşısında takımını öne geçiren Torreira, bu golle kariyerinde önemli bir ilki gerçekleştirdi. Şampiyonlar Ligi'ndeki 24. maçına çıkan Uruguaylı futbolcu, Devler Ligi'nde ilk kez gol sevinci yaşadı.

Torreira ayrıca UEFA organizasyonlarındaki 46. karşılaşmasında da kariyerinin ilk golünü kaydetmiş oldu.

GALATASARAY'IN DEPLASMANDA EN ERKEN GOLLERİNDEN BİRİ

Torreira'nın Sporting karşısında kaydettiği erken gol, Galatasaray adına da dikkat çekici bir istatistiği beraberinde getirdi.

Uruguaylı futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın deplasmanda attığı en erken gollerden birine imza attı. Sarı-kırmızılıların Devler Ligi tarihindeki bundan daha erken deplasman gollerinden biri, Aralık 2001'de Barcelona karşısında 5. dakikada Ümit Karan'dan gelmişti.