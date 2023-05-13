Torununun boks maçını izlemek için tekerlekli sandalye ile salona geldi!

Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Boks Federasyonu işbirliğiyle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Boks Dostluk Müsabakası düzenlendi. İsmail Aytemiz Spor ve Sergi Sarayı'ndaki müsabakalara Kars’tan 36, Iğdır’dan 28, Ağrı’dan 17 ve Van’dan 5 olmak üzere toplam 82 sporcu katıldı.

11-12 yaş alt minikler, 13-14 yaş üst minikler, 15-16 yaş yıldız ve 17-18 yaş gençler kategorisinde düzenlenen müsabakalarda kadın ve erkek sporcular madalya alabilmek için mücadele etti. Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Ömer Saltık, 82 sporcunun katılımıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na binaen 4'lü dostluk turnuvası düzenlediklerini söyledi.

TEKERLEKLİ SANDALYESİYLE MAÇTA

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Boks Dostluk müsabakasına Kars'tan katılan Efe Güngör'e (14) ninesi İnci Güngör sürpriz yaptı. Yaşlılık ve romatizma rahatsızlığı sebebiyle yürümede güçlük çektiği için tekerlekli sandalyesiyle salondaki yerini alan İnci Güngör, üst minikler kategorisinde ringe çıkan torunu Efe'nin maçını büyük bir heyecan içinde izledi. 13-14 yaş grubunda ringe çıkan Efe'nin rakibini mağlup etmesine sevinen İnci Güngör, mutlu oldu. Elini öptüğü ninesiyle rakibini yenmenin sevincini yaşayan Efe Güngör, kendisi için sürpriz olduğunu söyledi.

"ALLAH DEVAMINI GETİRSİN"

Torununun kazanmasına duygulanarak gözyaşlarına hakim olamayan İnci Güngör, “İnşallah diğer maçlarına da gideceğim. Allah devamını getirsin, Allah hayırlı fırsat versin" dedi.

