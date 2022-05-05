YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. "TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinde 2022 yılı ilk elemeleri 11-13 Mayıs'ta

"TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinde 2022 yılı ilk elemeleri 11-13 Mayıs'ta

05.05.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinde 2022 yılı ilk elemeleri 11-13 Mayıs'ta

İSTANBUL (AA) - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen "TOSFED Yıldızını Arıyor" sosyal sorumluluk projesi, bu yıl 4. kez gerçekleştirilecek.

TOSFED'den yapılan açıklamaya göre ehliyet sahibi, 28 yaş ve altı gençleri otomobil sporlarına kazandırmayı hedefleyen projenin 1. grup elemeleri 241 katılımcı ile 11-13 Mayıs'ta düzenlenecek. TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde yapılacak ilk elemelerin ardından belirlenecek 20 erkek ve 5 kadın katılımcı final elemelerinde yer almaya hak kazanacak.

Katılımcıların Fiat Egea yarış otomobilleri ile zamana karşı mücadele ettiği elemelerde ikinci grup, 30 Ağustos-2 Eylül'de yapılacak. Bu turda ise 25 kişi belirlenecek ve toplam 40 erkek 10 kadın aday, 29-30 Eylül'de iki günlük final elemelerine katılacak.

Eğitimler ve final elemeleri sonunda en hızlı 10 erkek ve 4 kadın sürücü, hiçbir bedel ödemeden Fiat Egea yarış otomobilleri ile 3 yarışlık "2022 TOSFED Yıldızını Arıyor" serisinde yarışma imkanı bulacak. Bu 3 yarış sonunda ise kadınlar ve erkeklerde 2022 yılının yıldızları belirlenmiş olacak.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, "İlk 3 yılda bin 200'ü aşkın genç sürücüyü otomobil sporlarıyla tanıştırdığımız 'TOSFED Yıldızını Arıyor' projemize, yeni yetenekler keşfederek sporumuza kazandırmak hedefiyle bu yıl devam ediyoruz. Otomobil sporlarına ilginin giderek arttığı bu dönemde, kendine güvenen tüm gençlerimizi bu projemize davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"TOSFED Yıldızını Arıyor" ikinci grup elemelerinin kayıtları 2 Ağustos'ta sona erecek.

Proje için lisans ve kayıt işlemleri "www.tosfedyildiziniariyor.com" internet sitesi üzerinden yapılıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kapalıçarşı'daki deprem güçlendirme çalışmalarında sona gelindiKapalıçarşı'daki deprem güçlendirme çalışmalarında sona gelindi
Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı 3 yayadan 1'i öldüAfyonkarahisar'da otomobilin çarptığı 3 yayadan 1'i öldü
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off final etabıVoleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off final etabı

İstanbul Namaz Vakitleri 5 Mayıs Perşembe

İmsak
04:10
Sabah
05:51
Öğle
13:06
İkindi
16:58
Akşam
20:11
Yatsı
21:45
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Meşhur Sarıyer böreği tarifi! Üstelik çok pratik

Meşhur Sarıyer böreği tarifi! Üstelik çok pratik

Egzamadan kabızlığa çözemeyeceği sorun yok: Gördüğünüz an toplayın

Egzamadan kabızlığa çözemeyeceği sorun yok: Gördüğünüz an toplayın

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Yarattığı etkiye inanamayacaksınız! Yapmanız gereken...

Yarattığı etkiye inanamayacaksınız! Yapmanız gereken...

14 yaşında tecavüze uğramıştı! Şifayı 'tantrik seks' ile buldu

14 yaşında tecavüze uğramıştı! Şifayı 'tantrik seks' ile buldu

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.