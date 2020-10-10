Tosic ve Talisca'dan kartal pençesi

Beşiktaş'ın eski iki yıldızı Dusko Tosic ve Anderson Talisca'dan kartal pençesi paylaşımı geldi.
Dusko Tosic Instagram hesabından yaptığı hikaye paylaşımında; Talisca'yla bir araya geldiği bir fotoğrafta Beşiktaş ve Talisca'yı etiketleyerek kartal pençesi yaptı.
İşte Dusko Tosic'in paylaşımı;
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