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Tosic ve Talisca'dan kartal pençesi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 10.10.2020 23:14 | Son Güncelleme

Çin Ligi'nde oynayan Beşiktaş'ın eski iki yıldızı Dusko Tosic ve Anderson Talisca'dan kartal pençesi paylaşımı geldi.

Tosic ve Talisca'dan kartal pençesi

Beşiktaş'ın eski iki yıldızı Dusko Tosic ve Anderson Talisca'dan kartal pençesi paylaşımı geldi.

Dusko Tosic Instagram hesabından yaptığı hikaye paylaşımında; Talisca'yla bir araya geldiği bir fotoğrafta Beşiktaş ve Talisca'yı etiketleyerek kartal pençesi yaptı.

İşte Dusko Tosic'in paylaşımı;
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