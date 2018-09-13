Adana'da 47 yıl önce tablada ütü tostu yaparak geçimini sağlayan Nedim Şimşekyılmaz'dan (70) bayrağı devralan oğulları ve torunu, 'Ütü Tost' markası ile tarifinin patentini aldı.

Tost makinesi bozulunca ortaya çıktı! Yok satıyor...

Tost makinesi bozulunca ortaya çıktı! Yok satıyor...

1 / 4 İyi ki o makine bozulmuş! Sucuk, yumurta, domates, kaşar ve özel sosun bulunduğu ütü tostuna vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen torun Serhan Şimşekyılmaz, aldıkları patente rağmen kendilerini taklit eden işletmelere dava açtıklarını söylüyor. Ütü tostunun üçüncü kuşak temsilcisi Serhan Şimşekyılmaz, dedesi Nedim Şimşekyılmaz'ın 1971 yılında tabladaki tost makinesinin bozulması üzerine kömürlü ütü ile tost yapmaya başladığınI belirterek, daha sonra bayrağı devralan babası Cüneyt Şimşekyılmaz'ın 'Ütü Tost' markası ile tarifinin patentini aldığını belirtiyor.

2 / 4 Üstelik farklı şubeleri bile oldu Seyhan ilçesindeki Akkapı Mahallesi'ndeki dükkanlarını ailecek işletirken, ilginin büyük olması nedeniyle Karasoku, Baraj ve Şakirpaşa Mahallelerinde şube açtıklarını anlatan Şimşekyılmaz, şu an amcası, babası Cüneyt ve kendisinin farklı şubelerde işlerinin başında...

3 / 4 "Vejetaryen olana, çok et sevene ve diyette olana bile tost çeşidimiz var" Serhan Şimşekyılmaz, tost zincirlerinde 10 çeşit tost yaptıklarını belirterek, "Vejetaryan olana, çok et sevene ve diyette olana bile tost çeşidimiz var. Sucuk, yumurta, domates, kaşar ve sostan oluşan ütü tostumuz herkes tarafından beğeniliyor. Günde 450-500 tane satıyoruz fiyatlarımız ise 7-8 TL bandında. Yurt dışından ve diğer illerden de gelenler memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Aldığımız patent sayesinde diğer işletmeler bu markayı ve tostun içindeki malzemeleri, sosu aynı şekilde kullanamazlar. Bizi taklit edenler oluyor bunların hepsiyle avukatlarımız ilgileniyor. Davalar açtık" dedi.