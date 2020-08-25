YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Tosun, okulların son durumunu ZGC’ye açıkladı

Tosun, okulların son durumunu ZGC’ye açıkladı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 25.08.2020 18:10 | Son Güncelleme

Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti ( ZGC) İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Ali Tosun’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Tosun, okulların son durumunu ZGC’ye açıkladı

Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti ( ZGC) İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Ali Tosun’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette ZGC Başkanı Derya Akbıyık’ın yanı sıra ZGC onur kurulu üyesi Adnan Küçükvar ve Muhammet Karapınar yer aldı.
Yapılan ve ziyarette, ZGC Başkanı Akbıyık, "İli temsil eden gazeteciler örgütü olarak, görevinize başlamanız dolayısı ile hayırlı olsun ve başarılar diliyorum" dedi. İl Milli Eğitim müdürü Ali Tosun da, "Bugün sizlerle beraber olmak güzel, ZGC ilin gazeteciler örgütü olarak önemli görev yerine getiriyor" dedi. Yapılan ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. İl Milli Eğitim Müdürü Tosun, okulların 21 Eylül’de açılacağını, tüm hazırlıkların yapıldığını, okullarda maske ve hijyen olma adına tedariklerin gerçekleştiğini, taşımalı eğitim için tüm çalışmaların tamamlandığını, bazı eksikliklerin de giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.
İl Müdürü Ali Tosun, taşımalı eğitim adına tedarikçilerle anlaşma yapılamazsa, Zonguldak merkez ve Kozlu için iki ihalenin de yakında yapılacağını, diğer ilçeler için ise başta Ereğli olmak üzere taşımalı eğitim adına anlaşmalarında yapıldığını ifade etti. İl merkezinde ve Alaplı ilçesinde yıkılacak okulların belli olduğunu belirten Tosun, Zonguldak Mithatpaşa İlköğretim, Bahçelievler İlkokulu’nun yıkılacağını, ayrıca Alaplı ilçesinde bir okulun yıkım işlemin gerçekleşeceği, buradaki öğrencileri de en yakın okullara yönlendirileceğini, bu konuda çalışmalarında hassasiyet ile sürdüğünü, korona virüs ile mücadelede yüz yüze eğitim olarak bir çok seçeneğin olduğunu, tüm bu kararları bakanlığın belirleyeceğini vurguladı.
Ziyarette Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ve gazeteciler, il geneli eğitim çalışmaları, yatırımlar, sportif faaliyetler olarak da çeşitli konularda bilgi alışverişinde bulundular. Ziyaret sohbet ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kural çiğnediler! Eski Survivor yarışmacısı panikten yüzünü kapadı Kural çiğnediler! Eski Survivor yarışmacısı panikten yüzünü kapadı
Zonguldak'ta maden ocağında göçükZonguldak'ta maden ocağında göçük
En Çok Okunan Yerel Haberler

Zonguldak Namaz Vakitleri 25 Ağustos Salı

İmsak
04:32
Sabah
06:05
Öğle
13:00
İkindi
16:44
Akşam
19:45
Yatsı
21:12

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler25 Ağustos Salı

Ada Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Didem Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
BESYO Özel Yetenek Sınavı başvuruları başladı
BESYO Özel Yetenek Sınavı başvuruları başladı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Zonguldaklı iş adamı ilk milli ve yerli boru profil makinesi üretti
Zonguldaklı iş adamı ilk milli ve yerli boru profil makinesi üretti
Yengeye cinsel ilişki teklifi kayıtta!
Yengeye cinsel ilişki teklifi kayıtta!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.