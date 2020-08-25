Tosun, okulların son durumunu ZGC’ye açıkladı

Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti ( ZGC) İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Ali Tosun’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette ZGC Başkanı Derya Akbıyık’ın yanı sıra ZGC onur kurulu üyesi Adnan Küçükvar ve Muhammet Karapınar yer aldı.

Yapılan ve ziyarette, ZGC Başkanı Akbıyık, "İli temsil eden gazeteciler örgütü olarak, görevinize başlamanız dolayısı ile hayırlı olsun ve başarılar diliyorum" dedi. İl Milli Eğitim müdürü Ali Tosun da, "Bugün sizlerle beraber olmak güzel, ZGC ilin gazeteciler örgütü olarak önemli görev yerine getiriyor" dedi. Yapılan ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. İl Milli Eğitim Müdürü Tosun, okulların 21 Eylül’de açılacağını, tüm hazırlıkların yapıldığını, okullarda maske ve hijyen olma adına tedariklerin gerçekleştiğini, taşımalı eğitim için tüm çalışmaların tamamlandığını, bazı eksikliklerin de giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

İl Müdürü Ali Tosun, taşımalı eğitim adına tedarikçilerle anlaşma yapılamazsa, Zonguldak merkez ve Kozlu için iki ihalenin de yakında yapılacağını, diğer ilçeler için ise başta Ereğli olmak üzere taşımalı eğitim adına anlaşmalarında yapıldığını ifade etti. İl merkezinde ve Alaplı ilçesinde yıkılacak okulların belli olduğunu belirten Tosun, Zonguldak Mithatpaşa İlköğretim, Bahçelievler İlkokulu’nun yıkılacağını, ayrıca Alaplı ilçesinde bir okulun yıkım işlemin gerçekleşeceği, buradaki öğrencileri de en yakın okullara yönlendirileceğini, bu konuda çalışmalarında hassasiyet ile sürdüğünü, korona virüs ile mücadelede yüz yüze eğitim olarak bir çok seçeneğin olduğunu, tüm bu kararları bakanlığın belirleyeceğini vurguladı.

Ziyarette Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ve gazeteciler, il geneli eğitim çalışmaları, yatırımlar, sportif faaliyetler olarak da çeşitli konularda bilgi alışverişinde bulundular. Ziyaret sohbet ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

