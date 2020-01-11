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  4. Tosya Belediye Başkanına İdareciler Günü Ziyareti

Tosya Belediye Başkanına İdareciler Günü Ziyareti

KASTAMONU HABERLERİ  | 11.01.2020 22:32 | Son Güncelleme

10 Ocak İdareciler Günü nedeniyle Kastamonu’nun Tosya ilçesinde İhlas Haber Ajansı Muhabiri olarak görev yapan Mehmet Ünsal Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil’i ziyaret etti.İHA Muhabiri Mehmet Ünsal 10 Ocak İdareciler Günü nedeniyle Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil’i makamında ziyaret ederek idareciler gününü kutladı.

10 Ocak İdareciler Günü nedeniyle Kastamonu’nun Tosya ilçesinde İhlas Haber Ajansı Muhabiri olarak görev yapan Mehmet Ünsal Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil’i ziyaret etti.
İHA Muhabiri Mehmet Ünsal 10 Ocak İdareciler Günü nedeniyle Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil’i makamında ziyaret ederek idareciler gününü kutladı. Ziyarette idareciler günü anısına hazırlanan pasta Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil tarafından kesildi. İHA Muhabirine teşekkür eden Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil yöneticiliğin vatandaşın yaşam koşullarının iyileştirilmesi olduğunu dile getirerek bu anlamlı günde hatırlanmanın güzel olduğunu söyledi.
Ziyaret fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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Tosya Kaymakamına İdareciler Günü ziyaretiTosya Kaymakamına İdareciler Günü ziyareti
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