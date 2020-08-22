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Tosya Namık Kemal Ortaokulu yıkılıyor

KASTAMONU HABERLERİ  | 22.08.2020 13:37 | Son Güncelleme

Tosya’da bulunan ve depreme dayanıksız olduğu belirlenen Namık Kemal Ortaokulu’nun yıkımına başlandı.Tosya ilçesinde eğitim öğretim yapan Namık Kemal Ortaokulu hizmet binasında deprem dayanıklılık testi yapılmış ve ek binanın depreme dayanıksız olduğu tespit edilmişti.

Tosya’da bulunan ve depreme dayanıksız olduğu belirlenen Namık Kemal Ortaokulu’nun yıkımına başlandı.
Tosya ilçesinde eğitim öğretim yapan Namık Kemal Ortaokulu hizmet binasında deprem dayanıklılık testi yapılmış ve ek binanın depreme dayanıksız olduğu tespit edilmişti. Depreme dayanıklı olmadığı tespit edilen Namık Kemal Ortaokulu’nun ek binasının yıkılıp yeniden yapılmasına karar verildi. Ana hizmet binasının hemen bitişiğinde olan ve depreme dayanıksız olduğu test edilen ek binanın yıkımına başladı. Ek binanın yıkılmasının ardından yerine Namık Kemal Ortaokulu’nun ihtiyacına cevap verecek nitelikte ek bina yapılacağı belirtiliyor.
Ek binası yıkılan Tosya Namık Kemal Ortaokulu’nda yeni eğitim öğretim yılında eğitimin sabahçı ve öğleci olarak yapılması planlanıyor.

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