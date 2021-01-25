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Tosya Sosyal Yardımlaşma Vakfına üye seçimi

25.01.2021 13:56 | Son Güncelleme:
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Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına üye seçimi yapıldı.Kaymakam Deniz Pişkin’in başkanlığında yapılan toplantıya, Kaymakam adayı Batuhan Sarıoğlu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Recep Keçeci ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına üye seçimi yapıldı.
Kaymakam Deniz Pişkin’in başkanlığında yapılan toplantıya, Kaymakam adayı Batuhan Sarıoğlu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Recep Keçeci ile köy ve mahalle muhtarları katıldı. Toplantıda 2020 yılının kısa bir değerlendirmesini yapan Kaymakam Pişkin, verilen hizmetleri anlattı. 2021 yılı için vakıfta görev alacak üyelerin seçileceğini ifade eden Pişkin, "Köy ve mahallelerimizde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmak ve hizmet ihtiyaçlarını götürmek için sürekli temas içerisinde olacağız. İlçe halkımıza en iyi hizmeti hep birlikte sunacağız" dedi.
Muhtarların görüş ve önerilerinin ardından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetine muhtar üye seçimlerine geçildi. Hocafakı Mahallesi Muhtarı Bahattin Zengin ve Kayaönü Köyü Muhtarı Galip Ulusoğlu, 2021 yılı için vakfın mütevelli heyetine muhtar üye olarak seçildi.

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