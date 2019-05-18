Total War oyunu Three Kingdoms için ilk incelemeler yayınlandı

Oyunun çıkış tarihinin yakınlaşması nedeniyle Sega mevcut ambargoları kaldırdı ve incelemelerin yayınlanmasına izin verdi. Oyunu öncesinden deneme fırsatı bulan bazı mecralar ilk incelemelerini yayınladılar. Dilerseniz oyunun aldığı ilk inceleme puanlarına aşağıdan göz atabilirsiniz.
Wccftech 100
IGN 93
Hooked Gamers 90
PC Games 90
PC Invasion 90
CGMagazine 90
Millenium 90
IGN Italia 86
GameStar 86
The Games Machine 85
GamingTrend 85
GameWatcher 80
Strategy Gamer 80
Hardcore Gamer 80
God is a Geek 80
Guardian 80
GameSpot 80
SpazioGames 78
PC Gamer 78
4Players.de 70
PCGamesN 70
TheSixthAxis 70
Genel olarak puan skalası geniş bir aralığa yayılmış diyebiliriz. Fakat şu anda 70’in altında puan olmaması olumlu bir gelişme. Öte yandan puanların 80 bandında yoğunlaştığını ve ortalamanın da 83 olduğunu belirtmek gerekiyor. Kısacası Total War Three Kingdoms inceleme puanları ile ortalamanın üzerinde bir yapım olduğunu ispatlamış durumda.
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