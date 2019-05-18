Mynet Trend

Total War oyunu Three Kingdoms için ilk incelemeler yayınlandı

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 18.05.2019 10:04 | Son Güncelleme

Strateji oyunu denildiğinde akla gelen ilk serilerden biri olan Total War, yakında yeni oyunuyla PC’lerimize konuk olacak. Creative Assembly ve Sega işbirliğiyle geliştirilen TW Three Kingdoms 23 Mayıs itibariyle raflardaki yerini almış olacak.

Total War oyunu Three Kingdoms için ilk incelemeler yayınlandı

Oyunun çıkış tarihinin yakınlaşması nedeniyle Sega mevcut ambargoları kaldırdı ve incelemelerin yayınlanmasına izin verdi. Oyunu öncesinden deneme fırsatı bulan bazı mecralar ilk incelemelerini yayınladılar. Dilerseniz oyunun aldığı ilk inceleme puanlarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Wccftech 100
IGN 93
Hooked Gamers 90
PC Games 90
PC Invasion 90
CGMagazine 90
Millenium 90
IGN Italia 86
GameStar 86
The Games Machine 85
GamingTrend 85
GameWatcher 80
Strategy Gamer 80
Hardcore Gamer 80
God is a Geek 80
Guardian 80
GameSpot 80
SpazioGames 78
PC Gamer 78
4Players.de 70
PCGamesN 70
TheSixthAxis 70

Genel olarak puan skalası geniş bir aralığa yayılmış diyebiliriz. Fakat şu anda 70’in altında puan olmaması olumlu bir gelişme. Öte yandan puanların 80 bandında yoğunlaştığını ve ortalamanın da 83 olduğunu belirtmek gerekiyor. Kısacası Total War Three Kingdoms inceleme puanları ile ortalamanın üzerinde bir yapım olduğunu ispatlamış durumda.

OnePlus 7 Pro ve Galaxy S10+ kamera karşılaştırması

Uzayda ağlamak mümkün mü?Uzayda ağlamak mümkün mü?
Metro Exodus’a iki yeni bölüm geliyorMetro Exodus’a iki yeni bölüm geliyor
The Dalaran Heist'in ilk iki bölümü yayınlandıThe Dalaran Heist'in ilk iki bölümü yayınlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Total War oyun

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanan kişinin ev ve iş yeri kundaklandı

Cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanan kişinin ev ve iş yeri kundaklandı

Annesinin gömdüğü bebeği kurtardı

Annesinin gömdüğü bebeği kurtardı

Bu fotoğrafın hikayesine kalp dayanmaz! Ölmeden sadece...

Bu fotoğrafın hikayesine kalp dayanmaz! Ölmeden sadece...

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Huawei ile Samsung’un sorunu çözüldü!

Huawei ile Samsung’un sorunu çözüldü!

Mega Drive Mini için oyun listesi güncellendi

Mega Drive Mini için oyun listesi güncellendi

Dünyanın ilk 1TB’lık microSD kartı satışta

Dünyanın ilk 1TB’lık microSD kartı satışta

Epic Games Store, Steam’i silecek gibi görünüyor

Epic Games Store'dan indirim dersi! İşte o oyunlar

Metro Exodus için 2 ek paketi geliyor

Metro Exodus için 2 ek paketi geliyor

Döner kameralı Asus Zenfone 6 tanıtıldı

Asus sessizliğini bozdu! İşte yeni amiral gemisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.