Total War oyunu Three Kingdoms için ilk incelemeler yayınlandı

Oyunun çıkış tarihinin yakınlaşması nedeniyle Sega mevcut ambargoları kaldırdı ve incelemelerin yayınlanmasına izin verdi. Oyunu öncesinden deneme fırsatı bulan bazı mecralar ilk incelemelerini yayınladılar. Dilerseniz oyunun aldığı ilk inceleme puanlarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Wccftech 100

IGN 93

Hooked Gamers 90

PC Games 90

PC Invasion 90

CGMagazine 90

Millenium 90

IGN Italia 86

GameStar 86

The Games Machine 85

GamingTrend 85

GameWatcher 80

Strategy Gamer 80

Hardcore Gamer 80

God is a Geek 80

Guardian 80

GameSpot 80

SpazioGames 78

PC Gamer 78

4Players.de 70

PCGamesN 70

TheSixthAxis 70

Genel olarak puan skalası geniş bir aralığa yayılmış diyebiliriz. Fakat şu anda 70’in altında puan olmaması olumlu bir gelişme. Öte yandan puanların 80 bandında yoğunlaştığını ve ortalamanın da 83 olduğunu belirtmek gerekiyor. Kısacası Total War Three Kingdoms inceleme puanları ile ortalamanın üzerinde bir yapım olduğunu ispatlamış durumda.

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