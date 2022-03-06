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"Totem Felsefesi" adlı okuma tiyatrosu izleyiciyle buluştu

06.03.2022 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbolla ilgisi olmayan akademisyen bir çiftin koyu fanatik bir çifti evlerine davet etmesiyle yaşananları konu alan, Şahin Ünal'ın yazıp Mine Tüfekçioğlu'nun yönettiği oyunun prömiyeri Garibaldi Sahnesi'nde yapıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen okuma tiyatrosu "Totem Felsefesi" ilk kez izleyici karşısına çıktı.

Garibaldi Sahnesi'nde gerçekleştirilen prömiyer öncesinde AA muhabirine açıklama yapan yönetmen Mine Tüfekçioğlu, farklı ve hayatın içinden bir oyunu sahnelediklerini söyledi.

"Totem Felsefesi"nin bir felsefe profesörünün taraftarlık ve fanatizm üzerine bir yazı yazmak istemesiyle başlayan bir hikayeyi anlattığını dile getiren Tüfekçioğlu, "Bu yüzden üniversitede çalıştığı spor hocasını ve eşini bir derbi maçı seyretmek üzere evlerine davet ediyorlar. Buradan başlayan bir hikaye." şeklinde konuştu.

Oyunun, "Taraftarlık nerede biter?", "Fanatizm nerede başlar?", "Eğitimli olsak da iç güdülerimizi ne kadar durdurabiliyoruz?" sorularını araştırdığını ifade eden Tüfekçioğlu, hazırlık sürecine ilişkin ise şunları kaydetti:

"Aslında üç senedir elimizdeydi bu metin, 'hadi yapalım' diyorduk. Çok uzun zamandır elimizde. Okuma tiyatrolarında genellikle biz bir hafta kadar çalışıyoruz. Bir haftada çıktı yani oyunumuz. Çok tatlı bir ekip oldu, hepsi çok güzel kaynaştı birbirine. Seyirciye bırakıyorum tabii ben, seviyorum oyunu ama o sıcaklığı yakalayacaklarından eminim."

Futbolla ilgisi olmayan akademisyen bir çiftin koyu fanatik bir çifti evlerine derbi maçı seyretmeye çağırmasıyla yaşananları konu alan tek perdelik "Totem Felsefesi" oyunu, "Taraftarlık nerede biter, fanatiklik nerede başlar?", "Fanatizm sınırlarımızı ne kadar zorlayabilir?" gibi sorulara cevap arıyor.

Şahin Ünal'ın yazıp Mine Tüfekçioğlu'nun yönettiği oyunun kadrosunda Mehmet Ali Kaptanlar, Hülya Gülşen, Can Albayrak, İpek Gülbir ve Cansın Bezircioğlu yer alıyor.

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