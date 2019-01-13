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Tottenham 0 - 1 Manchester United

İNGİLTERE HABERLERİ  | 13.01.2019 22:13 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda Tottenham'ı 1-0 yendi. Solskjaer yönetiminde 5'te 5 yapan United'a galibiyeti Rashford ve ikinci yarıda tam 11 kurtarış yapan De Gea getirdi.

Tottenham 0 - 1 Manchester United

Premier Lig'in 22. haftasında Tottenham ile Manchester United, Wembley Stadı'nda karşılaştı.

Manchester United, 44. dakikada Marcus Rashford'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk takımın İspanyol kalecisi David De Gea, ikinci devrede Tottenham'ın yakaladığı birçok pozisyonda gole izin vermedi.

Mücadeleden 1-0 galip ayrılan Manchester United, Premier Lig'de üst üste 5. maçını kazandı.

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun ayrılmasının ardından Norveçli Ole Gunnar Solskjaer'in göreve gelmesiyle yükselişe geçen Manchester United, ligde 41 puanla 6. sırada yer aldı. Son 3 haftada ikinci kez kaybeden Tottenham, 48 puanla 3. sırada kaldı.

SOLSKJAER TARİHE GEÇTİ
Norveçli teknik adam, Sir Matt Busby'nin 73 yıllık rekorunu kırarak kulüp tarihinde göreve geldikten sonra ligde çıktığı ilk beş maçı da kazanan ilk teknik direktör oldu. Solskjaer, Aralık ayında Jose Mourinho ile yolların ayrılmasından sonra geçici olarak sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevine getirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Tottenham - Manchester United Marcus Rashford

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