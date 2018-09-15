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Tottenham 1 - 2 Liverpool (Maç özeti)

İNGİLTERE HABERLERİ  | 15.09.2018 17:12 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'in 5. haftası dev bir karşılaşmaya sahne oldu. Ada'nın iki güzel futbol oynayan ekibi Tottenham Hotspur ile Liverpool, Londra'da kozlarını paylaştı. Wembley Stadı'nın ev sahipliği yaptığı müsabakayı Merseyside temsilcisi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Tottenham 1 - 2 Liverpool (Maç özeti)

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Tottenham ve Liverpool, Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Kırmızılılar, mücadeleden 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip Liverpool, 39. dakikada Hollandalı yıldızı Gergino Wijnaldum'un attığı golle skoru 1-0'a getirdi.

İkinci yarıda ataklarını hızlandıran Liverpool, 54. dakikada Brezilyalı golcüsü Roberto Firmino'nun ayağından bulduğu golle farkı 2'ye çıkardı.

Dakikalar 90+3'ü gösterdiğinde ev sahibi Tottenham, Lamela'nın topu ağlara göndermesi ile skoru 2-1'e getirdi ve bu gol maçın skorunu belirledi.

Liverpool, gelecek hafta evinde Southampton'u ağırlayacak. Tottenham ise deplasmanda Brighton ile karşı karşıya gelecek.

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Tottenham liverpool Premier Lig

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