Tottenham 1 - 2 Liverpool (Maç özeti)

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Tottenham ve Liverpool, Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Kırmızılılar, mücadeleden 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip Liverpool, 39. dakikada Hollandalı yıldızı Gergino Wijnaldum'un attığı golle skoru 1-0'a getirdi.
İkinci yarıda ataklarını hızlandıran Liverpool, 54. dakikada Brezilyalı golcüsü Roberto Firmino'nun ayağından bulduğu golle farkı 2'ye çıkardı.
Dakikalar 90+3'ü gösterdiğinde ev sahibi Tottenham, Lamela'nın topu ağlara göndermesi ile skoru 2-1'e getirdi ve bu gol maçın skorunu belirledi.
Liverpool, gelecek hafta evinde Southampton'u ağırlayacak. Tottenham ise deplasmanda Brighton ile karşı karşıya gelecek.
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