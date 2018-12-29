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Tottenham 1 - 3 Wolverhampton (Premier Lig)

İNGİLTERE HABERLERİ  | 29.12.2018 20:07 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Ligi 20. hafta karşılaşmasında Wolverhampton 1-0 geriye düştüğü maçta Tottenham Hotspur'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Tottenham 1 - 3 Wolverhampton (Premier Lig)

İngiltere Premier Ligi 20. hafta karşılaşmasında Tottenham Hotspur ile Wolverhampton karşı karşıya geldi.

Wolverhampton'a galibiyeti getiren golleri 72. dakikada Willy Boly, 84. dakikada Raul Jimenez ve 87. dakikada Helder Costa kaydetti.

Tottenam Hotspur'un golünü 22. dakikada Harry Kane attı.

Tottenham bu sezon sahasında 3. kez mağlup oldu. Wolverhampton ise bu sezon deplasmanda 4. galibiyetini aldı.

Puanını 29 yapan Wolverhampton bir sonraki maçını sahasında Crystal Palace ile oynayacak.

Üst üste 5 maç kazanan ve 45 puanda kalan Tottenham Hotspur ise deplasmanda Cardiff City ile karşılaşacak.

Premier Lig'de bugün oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı;

Brighton & Howe Albion 1 - 0 Everton

Fulham 1 - 0 Huddersfield Town

Leicester City 0 - 1 Cardiff City

Watford 1 - 1 Newcastle United

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Anahtar Kelimeler:
Tottenham Hotspur Wolverhampton Wanderers Premier Lig

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