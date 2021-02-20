SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Tottenham Altay Bayındır için harekete geçti

Tottenham Altay Bayındır için harekete geçti

20.02.2021 19:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Tottenham Altay Bayındır için harekete geçti

Ajax'ın Altay Bayındır'ı yakın takibe alması, genç file bekçisiyle ilgilenen Tottenham'ı da harekete geçirdi.

Altay, bu sezon sergilediği müthiş performansla Fenerbahçe'nin en iyi oyuncularından biri oldu. Genç file bekçisinin her geçen hafta yükselen formu, Avrupa devlerinin de dikkatini çekti. Ajax, kalecisi Onana'nın 1 yıllık men cezasının ardından Altay'ı sezon sonuna kadar yakından takibe almıştı.

Hollanda ekibinin ilgisinin artırması, 22 yaşındaki file bekçisi ile ilgilenen Jose Mourinho'nun ekibi Tottenham'ı da harekete geçirdi. İngilizler, başarılı kaleciyi transfer listesinin ilk sıralarına yazdı. Londra ekibi, 34 yaşındaki Hugo Lloris'ten sonra eldivenleri Altay Bayındır'a emanet etmek istiyor. Ayrıca Tottenham taraftarları da sosyal medyada başlattıkları kampanya ile genç file bekçisinin transferi için gündem yaratmaya çalışıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Cengiz Ünder bombası!Cengiz Ünder bombası!
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

Ünlü spiker görevinden istifa etti

Ünlü spiker görevinden istifa etti

Fenerbahçe ilk 11'inde sürpriz

Fenerbahçe ilk 11'inde sürpriz

Gaziantep FK’da bir pozitif vaka

Gaziantep FK’da bir pozitif vaka

Umut Bulut Süper Lig tarihine geçti

Umut Bulut Süper Lig tarihine geçti

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Mert Hakan Yandaş için Galatasaray iddiası!

Mert Hakan Yandaş için Galatasaray iddiası!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Burak Yılmaz'dan transfer itirafı!

Burak Yılmaz'dan transfer itirafı!

Türk hakem hakkında şike suçlaması!

Türk hakem hakkında şike suçlaması!

Galatasaray'da Mostafa Mohamed planı!

Galatasaray'da Mostafa Mohamed planı!

Diğer Haberler

Tottenham Altay Bayındır için harekete geçti

Mourinho F.Bahçeli yıldızı istiyor

Fenerbahçe ilk 11'inde Pelkas sürprizi

Fenerbahçe ilk 11'inde sürpriz

MAÇ SONUCU | Fenerbahçe Beko 89-84 Alba Berlin

Fenerbahçe Beko rakip tanımıyor! 10'da 10...

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Cengiz Ünder transferi için devreye girdi

Cengiz Ünder bombası!

İrfan Can Kahveci: Fenerbahçe benim hayalimdi

İrfan Can Kahveci'den transfer itirafı

İrfan Can Kahveci'nin dönüş tarihi belli oldu

İrfan Can'ın dönüş tarihi belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.