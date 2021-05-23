SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Tottenham, Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi biletini verdi!

Tottenham, Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi biletini verdi!

23.05.2021 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig'in son haftasında Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi bileti almasıyla birlikte Beşiktaş önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almayı garantiledi.

Tottenham, Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi biletini verdi!

İngiltere Premier Lig'in son haftasında oynanan maçların ardından Chelsea ilk 4'te kaldı ve Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı kazandı.

Son haftada ilk 4 için mücadele veren Leicester City evinde Tottenham'a 4-2 yenilince, Chelsea Aston Villa'ya 2-1 mağlup olmasına rağmen averajla sezonu 4. sırada tamamladı.

Son maçlar öncesinde ilk 4 sıra dışında kalıp Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City'yi yenerek kupaya doğrudan gitme ihtimali olan Chelsea, bu durumda Beşiktaş'ın ön eleme oynamasına neden olabilecekti.

CHELSEA KABUSUN KIYISINDAN DÖNDÜ

Son haftada deplasmanda Aston Villa'ya 2-1 mağlup olan Chelsea, 43. dakikada Traore ve 52. dakikada penaltıdan El-Ghazi'nin golleriyle 2-0 geriye düştü. 70. dakikada ağları bulan Chilwell, maçın 2-1'lik skorunu belirledi. Chelsea, Leicester City'nin puan kaybı sonrasında 67 puanla ve averajla Şampiyonlar Ligi bileti aldı.

LEICESTER CITY DIŞARIDA KALDI

Uzun süre Premier Lig'de ilk 4'te yer alan Leicester City, son 5 haftada 4 kez puan kaybı yaşadı ve sezonu 66 puanla 5. sırada tamamladı. Tottenham'a 3-2 yenilen Leicester City'nin gollerini 18. ve 52. dakikalarda penaltıdan Vardy kaydderken, Tottenham'ın sayılarını 41. dakikada Kane, 76. dakikada kendi kalesine yaptığı vuruşla Schmeichel ve 87. ile 90+5. dakikada Bale kaydetti.

WEST HAM UEFA AVRUPA LİGİ'NDE

Son hafta evinde Southampton'ı ağırlayan West Ham, 3-0'lık skorla UEFA Avrupa Ligi biletini aldı. West Ham'ın gollerini 30. ve 33. dakikalarda Fornals ile 86. dakikada Rice kaydetti.

ARSENAL AVRUPA'YA GİDEMEDİ

Son haftaya girerken Tottenham'ın puan kaybını bekleyen Arsenal, evinde Brighton'ı 2-0 yenmesine rağmen, Tottenham'ın Leicester'ı 3-2 yenmesinin ardından sezonu 61 puanla 8. sırada tamamladı.

PREMIER LİG'DE ŞAMPİYONLAR LİGİ

Manchester City
Manchester United
Liverpool
Chelsea

PREMIER LİG'DE UEFA AVRUPA LİGİ

Leicester City
West Ham

PREMIER LİG'DE KONFERANS LİGİ

Tottenham

PREMIER LİG'DE KÜME DÜŞENLER

Fulham
West Bromwich
Sheffield United

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kanseri 3 kez yenip hayata tutundu! Yeşilçam'ın güzeli son halini paylaştı Kanseri 3 kez yenip hayata tutundu! Yeşilçam'ın güzeli son halini paylaştı
Anadolu Efes, 3-0'la finale yükseldiAnadolu Efes, 3-0'la finale yükseldi
Formula 1'de sıradaki durak MonacoFormula 1'de sıradaki durak Monaco
Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sedat Peker'in kardeşi Muğla'da gözaltına alındı

Sedat Peker'in kardeşi Muğla'da gözaltına alındı

Eurovision birincisinden skandal hareket! Arkadaşı bile şoke oldu

Eurovision birincisinden skandal hareket! Arkadaşı bile şoke oldu

F.Bahçe, Rachid Ghezzal için nabız yokluyor

F.Bahçe, Rachid Ghezzal için nabız yokluyor

Fatih Terim için Barcelona iddiası

Fatih Terim için Barcelona iddiası

Galatasaray'a men cezası yolda!

Galatasaray'a men cezası yolda!

Mario Balotelli'ye transfer teklifi

Mario Balotelli'ye transfer teklifi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Mustafa Cengiz: Fatih Terim ile devam etmeyi düşünmüyorum

Mustafa Cengiz: Fatih Terim ile devam etmeyi düşünmüyorum

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Galatasaray'dan sezonun ilk transfer

Galatasaray'dan sezonun ilk transfer

F.Bahçe'de Emre Belözoğlu ile yola devam

F.Bahçe'de Emre Belözoğlu ile yola devam

Futbolu bırakma kararı aldığını açıkladı!

Futbolu bırakma kararı aldığını açıkladı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.