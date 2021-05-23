Tottenham, Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi biletini verdi!

İngiltere Premier Lig'in son haftasında oynanan maçların ardından Chelsea ilk 4'te kaldı ve Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı kazandı.

Son haftada ilk 4 için mücadele veren Leicester City evinde Tottenham'a 4-2 yenilince, Chelsea Aston Villa'ya 2-1 mağlup olmasına rağmen averajla sezonu 4. sırada tamamladı.

Son maçlar öncesinde ilk 4 sıra dışında kalıp Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City'yi yenerek kupaya doğrudan gitme ihtimali olan Chelsea, bu durumda Beşiktaş'ın ön eleme oynamasına neden olabilecekti.

CHELSEA KABUSUN KIYISINDAN DÖNDÜ

Son haftada deplasmanda Aston Villa'ya 2-1 mağlup olan Chelsea, 43. dakikada Traore ve 52. dakikada penaltıdan El-Ghazi'nin golleriyle 2-0 geriye düştü. 70. dakikada ağları bulan Chilwell, maçın 2-1'lik skorunu belirledi. Chelsea, Leicester City'nin puan kaybı sonrasında 67 puanla ve averajla Şampiyonlar Ligi bileti aldı.

LEICESTER CITY DIŞARIDA KALDI

Uzun süre Premier Lig'de ilk 4'te yer alan Leicester City, son 5 haftada 4 kez puan kaybı yaşadı ve sezonu 66 puanla 5. sırada tamamladı. Tottenham'a 3-2 yenilen Leicester City'nin gollerini 18. ve 52. dakikalarda penaltıdan Vardy kaydderken, Tottenham'ın sayılarını 41. dakikada Kane, 76. dakikada kendi kalesine yaptığı vuruşla Schmeichel ve 87. ile 90+5. dakikada Bale kaydetti.