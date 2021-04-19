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Tottenham'da Jose Mourinho ile yollar ayrıldı

19.04.2021 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Jose Mourinho ile yollarını ayırdı.

Tottenham'da Jose Mourinho ile yollar ayrıldı

Avrupa futbolunda tam anlamıyla bir kaos yaşanıyor! Premier Lig'de hayal kırıklığı yaratarak ilk 4 dışında kalan ve UEFA Avrup Ligi'nden elenen Tottenhamda'da Jose Mourinho dönemi sona erdi.

Telegraph'ın son dakika şeklinde servis ettiği habere göre, Tottenham yönetimi bu sabah saatlerinde Mourinho ile bir görüşme yaptı ve Portekizli teknik adam ile yola devam edilmeyeceği kararını iletti.

Şu ana kadar görevine son verilen takımlardan 125 milyon euro tazminat alan Jose Mourinho, Tottenham'dan da 40 milyon euro tazminat alacak.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Vay be morinho tutmayınca tutmuyor maya morinho gelmiş geçmiş en iyi teknik trektor dur dünya litaraturnde
fb alsin iste :)
Barcelona ya gidecek...

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