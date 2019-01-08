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Tottenham'da oynayan Renee Hector ırkçılığa maruz kaldığını açıkladı

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 08.01.2019 09:11 | Son Güncelleme

Yeşil sahalardaki ırkçılık bu kez bir kadın futbolcuyu vurdu. Tottenham Kadın Futbol takımı oyuncusu Renee Hector, ırkçılığa maruz kaldığını açıkladı.

Tottenham'da oynayan Renee Hector ırkçılığa maruz kaldığını açıkladı

Tottenham Kadın Futbol Takımı'nın 23 yaşındaki savunma oyuncusu Renee Hector, sosyal medyadan Kadınlar Federasyon Kupası'nda Sheffield United'a karşı oynadıkları maçta bir rakip oyuncu tarafından ırkçı tacize maruz kaldığını iddia etti.

"Bir rakip oyuncu bana karşı maymun sesleri çıkardı. Cevabı futbola bıraktım ve kazandığımız için de mutluyum." diyen Hector, İngiltere Futbol Federasyonu'nu da harekete geçirdi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kadın futbolunda ilk kez yaşanan bu durum, büyük tepkiye neden oldu.

Karşılaşmayı Tottenham 2-1 kazandı ve kupada tur atladı.

(NTV)

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Tottenham Renee Hector

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