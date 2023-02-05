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Tottenham'dan Manchester City'e dev çelme! Harry Kane tarihe geçti...

05.02.2023 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Tottenham Hotspur ile Manchester City karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı ve Manchester City, şampiyonluk yarışında ağır bir yara almış oldu.

Tottenham'dan Manchester City'e dev çelme! Harry Kane tarihe geçti...

Tottenham Hotspur ile Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında kozlarını paylaştı. Büyük bir heyecan fırtınasına sahne olan karşılaşmada kazanan taraf Tottenham oldu.

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

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Tottenham'a galibiyeti getiren golü 15. dakikada Harry Kane kaydetti.

Ev sahibi takımda Cristian Romero, 87. dakikada ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

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Bu skorun ardından Tottenham, üst üste 2. galibiyetini aldı ve puanını 39'a yükselterek 5. sırada yer aldı. 2 maçlık galibiyet serisi sona eren Manchester City ise 45 puanda kaldı ve 2. basamakta yer buldu.

Tottenham, gelecek hafta Leicester deplasmanına çıkacak. Manchester City ise Aston Villa'yı konuk edecek.

HARRY KANE TARİHE GEÇTİ

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Tottenham'a galibiyeti getiren golü atan Harry Kane, 267 golle kulüp tarihinin en golcü futbolcusu oldu.

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