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Tottenham Dele Alli'nin sözleşmesini 2024'e kadar uzattı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 30.10.2018 14:42 | Son Güncelleme

Tottenham, yıldız oyuncusu Dele Alli ile nikah tazeledi. Dele Alli, kendisini 2024'e kadar Tottenham'a bağlayan yeni sözleşmeye imza attı.

Tottenham Dele Alli'nin sözleşmesini 2024'e kadar uzattı

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, orta saha oyuncusu Dele Alli'nin sözleşmesini 2024'ün haziran ayına kadar uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki İngiliz milli futbolcunun kontratı, 2023-2024 sezonu sonuna kadar yenilendi.

Milton Keynes Dons altyapısından yetişen Alli, 2015'in şubat ayında 6,6 milyon avroya transfer olduğu Tottenham'da 153 maça çıktı ve 48 gol, 41 asist üretti.

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Tottenham dele alli

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