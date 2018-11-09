Tottenham, Galatasaray'ın eski oyuncusu Koray Günter'in peşinde

Galatasaray'ın 2013-2014 sezonu devre arasında 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Borussia Dortmund'tan kadrosuna kattığı Koray Günter, sarı kırmızılı takımda beklentileri karşılayamazken, genç oyuncu İtalya'da değere bindi. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra bedelsiz olarak Genoa'ya transfer olan Koray Günter, performansıyla İngiliz devi Tottenham'ın ilgisini çekti.
TOTTENHAM, KORAY GÜNTER'İ İZLETİYOR
Galatasaray'da tam 4.5 sezon yedek oturan Koray Günter, geçen yaz sözleşmesi bitince bedelsiz olarak Genoa'ya transfer olmuştu.Koray Serie A'da bu sezon 11 haftada sadece 4 kez maça ilk 11'de başlarken son 2 maçta stopere geçti ve 90 dakika sahada kaldı.
SÖZLEŞMESİ 2021 YILINDA BİTİYOR
Genoa bu maçlarda Milan'a 2-1, Inter'e de 5-0 kaybetti. Buna karşın İtalyan basınından Calciomercato, Tottenham'ın Koray Günter'i izlettiğini yazdı. 24 yaşındaki Koray'ın 2021 yılına kadar İtalyan ekibi ile sözleşmesi bulunuyor.
(FUTBOL ARENA)
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