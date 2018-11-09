SPOR

Tottenham, Galatasaray'ın eski oyuncusu Koray Günter'in peşinde

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.11.2018 14:09 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Galatasaray'ın eski stoperi Koray Günter'i gündemine aldı.

Tottenham, Galatasaray'ın eski oyuncusu Koray Günter'in peşinde

Galatasaray'ın 2013-2014 sezonu devre arasında 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Borussia Dortmund'tan kadrosuna kattığı Koray Günter, sarı kırmızılı takımda beklentileri karşılayamazken, genç oyuncu İtalya'da değere bindi. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra bedelsiz olarak Genoa'ya transfer olan Koray Günter, performansıyla İngiliz devi Tottenham'ın ilgisini çekti.

TOTTENHAM, KORAY GÜNTER'İ İZLETİYOR

Galatasaray'da tam 4.5 sezon yedek oturan Koray Günter, geçen yaz sözleşmesi bitince bedelsiz olarak Genoa'ya transfer olmuştu.Koray Serie A'da bu sezon 11 haftada sadece 4 kez maça ilk 11'de başlarken son 2 maçta stopere geçti ve 90 dakika sahada kaldı.

SÖZLEŞMESİ 2021 YILINDA BİTİYOR

Genoa bu maçlarda Milan'a 2-1, Inter'e de 5-0 kaybetti. Buna karşın İtalyan basınından Calciomercato, Tottenham'ın Koray Günter'i izlettiğini yazdı. 24 yaşındaki Koray'ın 2021 yılına kadar İtalyan ekibi ile sözleşmesi bulunuyor.

(FUTBOL ARENA)

8111

PARTNER11.11’in mucidi Aliexpress’in çılgın indirimlerine hazır olun!11.11’in mucidi Aliexpress’in çılgın indirimlerine hazır olun!
Galatasaray'da Fatih Terim'in cezalar sonrası Belhanda planıGalatasaray'da Fatih Terim'in cezalar sonrası Belhanda planı
Didier Drogba emekli olduDidier Drogba emekli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tottenham Galatasaray koray günter İngiltere Premier Lig

En Çok Okunan Haberler

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Ahmet Kural suskunluğunu bozdu! Sıla kendisini Ziynet Sali ile aldattı mı?

Ahmet Kural suskunluğunu bozdu! Sıla kendisini Ziynet Sali ile aldattı mı?

Başakşehir'den Abdullah Avcı ve Fenerbahçe açıklaması

Başakşehir'den Abdullah Avcı ve Fenerbahçe açıklaması

Galatasaray'da Fatih Terim'in cezalar sonrası Belhanda planı

Galatasaray'da Fatih Terim'in cezalar sonrası Belhanda planı

Ali Koç'tan Ersun Yanal talimatı

Ali Koç'tan Ersun Yanal talimatı

Mesut Özil: Kariyerimi Arsenal'de bitirmek güzel olur

Mesut Özil: Kariyerimi Arsenal'de bitirmek güzel olur

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tottenham, Galatasaray'ın eski oyuncusu Koray Günter'in peşinde

Tottenham, Galatasaray'ın eski oyuncusu Koray Günter'in peşinde

Galatasaray'da Fatih Terim'in cezalar sonrası Belhanda planı

Galatasaray'da Fatih Terim'in cezalar sonrası Belhanda planı

Didier Drogba emekli oldu

Didier Drogba emekli oldu

Galatasaray sözleri: Sarı kırmızılı sevda için uzun veya kısa en güzel Galatasaray sözleri

Galatasaray sözleri: Sarı kırmızılı sevda için uzun veya kısa en güzel Galatasaray sözleri

Fernando Muslera'da büyük düşüş! Tam 6 maç

Fernando Muslera'da büyük düşüş! Tam 6 maç

Galatasaray'da Hasan Şaş istifasını verdi, Fatih Terim reddetti

Galatasaray'da Hasan Şaş istifasını verdi, Fatih Terim reddetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.