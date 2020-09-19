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Tottenham, Gareth Bale'i resmen açıkladı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 19.09.2020 20:18 | Son Güncelleme

Tottenham, Real Madrid'den eski oyuncusu Gareth Bale'i kadrosuna kattı.

Tottenham, Gareth Bale'i resmen açıkladı

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Real Madrid'in Gallerli yıldız futbolcusu Gareth Bale'i kadrosuna kattı.

2013'te Tottenham'dan 101 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Real Madrid'e transfer olan 31 yaşındaki oyuncu, bu sezon eski kulübünde kiralık olarak forma giyecek. Öte yandan Bale, yeni takımında 9 numaralı formayla mücadele verecek.

Galler Milli Takımı'nda 83 karşılaşmada 33 gole imza atan Bale, yaşadığı uzun süreli sakatlıkların ardından Real Madrid'de düzenli olarak forma giyememişti.

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