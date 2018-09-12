Tottenham Hotspur'un kalecisi Hugo Lloris trafikten men cezası aldı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'un kalecisi Hugo Lloris, alkollü araç kullandığı gerekçesiyle trafikten men ve para cezası aldı.
Başkent Londra'da geçen ay alkollü araba kullanırken yakalanan ve gözaltına alındıktan sonra kefaletle serbest bırakılan 31 yaşındaki file bekçisi, Westminster Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.
Mahkeme, kanında yasal sınırın iki katından fazla alkol tespit edilen Lloris'e 20 ay trafikten men ve 50 bin sterlin para cezası verdi.
2012 yılında Olympique Lyon takımından Londra ekibine transfer olan Lloris, Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa ile şampiyonluk sevinci yaşadı.
Trabzonspor, yönetim kurulu kararıyla Burak Yılmaz'ın kaptanlığını aldı!
Sosyal medya fenomenlerine mesaj atan Karius'a Beşiktaş'tan uyarı geldi!
Carlos Carvalhal, kendisiyle ilgilenen Fenerbahçe'yi reddetti!
UEFA'dan üçüncü turnuvaya yeşil ışık
Şenol Güneş: Beşiktaş'tan ayrılırsam kulüp takımları değil milli takım çalıştırmak isterim
Trabzonspor'da flaş Burak Yılmaz açıklaması
Galatasaray'da Sedef Hacısalihoğlu’nun görevine son verildi
Crouch'tan skandal itiraf: Alonso'nun eşine aşık oldum
Pep Guardiola Fenerbahçeli genç yıldız Eljif Elmas'ı takip ediyor
Younes Belhanda Fransa'ya transfer olmak istiyor
Claudia Romani tatilini İtalya'da yapıyor
Sabri Sarıoğlu futbolu bıraktığı iddiasına yanıt verdi
Denizlispor Başkanı Necip İrdem ve ailesinin olduğu otomobile silahlı saldırı düzenlendi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum