Tottenham'ın yıldızı Richarlison yılın golünü attı! Sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor

Tottenham, Premier Lig'in heyecan dolu haftasında Burnley'i konuk etti. Tottenham'ın yıldızı Richarlison'un attığı gol sosyal medyada kısa süre içinde paylaşım rekorları kırarak yılın golüne aday gösterildi.

Tottenham'ın yıldızı Richarlison yılın golünü attı! Sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor
Emre Şen
Richarlison

Richarlison

BRE Brezilya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Tottenham Hotspur
Premier Lig'de heyecan dolu bir hafta sonu yaşanıyor. Tottenham, kendi sahasında Burnley'i ağırlarken, Richarlison'un attığı gol sosyal medyada gündeme oturdu.

TOPUN GELİŞİNE ÖYLE BİR VURDU Kİ...

Tottenham ın yıldızı Richarlison yılın golünü attı! Sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor 1

Takımı adına 2 gol atan Richarlison'un attığı gol sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yapılan ortaya yarım vole vuran Richarlison, rakip kaleciyi çaresiz bıraktı.

PAYLAŞIM REKORLARI KIRDI

Richarlison'un attığı bu gol kısa süre içinde sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

