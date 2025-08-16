Tottenham'ın yıldızı Richarlison yılın golünü attı! Sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor

Premier Lig'de heyecan dolu bir hafta sonu yaşanıyor. Tottenham, kendi sahasında Burnley'i ağırlarken, Richarlison'un attığı gol sosyal medyada gündeme oturdu.
Takımı adına 2 gol atan Richarlison'un attığı gol sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yapılan ortaya yarım vole vuran Richarlison, rakip kaleciyi çaresiz bıraktı.
Richarlison'un attığı bu gol kısa süre içinde sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.
RICHARLISON! MÜTHİŞ GOL. pic.twitter.com/TiBSqDNnOI— FutbolArena (@futbolarena) August 16, 2025
