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Dünyaca ünlü teknik adam resmen kovuldu!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 19.11.2019 22:53 | Son Güncelleme

Tottenham'da Pochettino dönemi resmen sona erdi! Bu sezon ligde 12 maçta 14 puan alan Tottenham, Arjantinli teknik adam Pochettino'nun görevine son verildiğini açıkladı.

Dünyaca ünlü teknik adam resmen kovuldu!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, teknik direktör Mauricio Pochettino ile yollarını ayırdı.

Londra ekibinden yapılan açıklamada, geçen sezonun sonunda ve bu sezonun başında alınan kötü sonuçlar hatırlatılarak, 47 yaşındaki Arjantinli teknik adamın görevine son verilmesi kararının acele bir şekilde alınmadığı kaydedildi.

Tottenham'da 5,5 yıldır görev yapan Pochettino, geçen sezon başkent temsilcisiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı göstermişti.

Ligde geride kalan 12 haftada sadece 3 galibiyet elde eden Tottenham, 14 puanla 14. sırada yer alıyor.

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Tottenham Pochettino

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
6 ay önce şampiyonlar ligi finali oyna sonra kovul ilginç.
seneye fenere gel pochet
birkaç kötü maç sonra kovul, yapılacak şey değildi, tottenham bunun bedelini daha kötü öder ...!
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