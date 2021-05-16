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Tottenham, Şampiyonlar Ligi için son kez umutlandı

16.05.2021 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig'de 36. hafta mücadelesinde Tottenham, konuk ettiği Wolves'u 2-0 mağlup etti ve puanını 59'a yükselterek Şampiyonlar Ligi potası ile aradaki puan farkını 5'e indirdi.

Tottenham, Şampiyonlar Ligi için son kez umutlandı

İngiltere Premier Lig'de 36. hafta karşılaşmasında Tottenham, Wolverhampton Wanderers'ı ağırladı.

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Tottenham'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Tottenham'a galibiyeti getireng olleri 45. dakikada Harry Kane ve 62. dakikada Hojbjerg kaydetti.

Bu sonucun ardından son 4 maçında 3. galibiyetini alan Tottenham, 59 puanla 6. sırada yer aldı ve 4. sıradaki Chelsea ile arasındaki puan farkını 2 hafta kala puan farkını 5'e indirdi. Wolves ise 45 puanla 12. sırada yer aldı.

Tottenham, gelecek hafta Aston Villa'yı konuk edecek. Wolves ise Everton deplasmanına gidecek.

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi
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