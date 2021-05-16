Tottenham, Şampiyonlar Ligi için son kez umutlandı

İngiltere Premier Lig'de 36. hafta karşılaşmasında Tottenham, Wolverhampton Wanderers'ı ağırladı.

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Tottenham'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Tottenham'a galibiyeti getireng olleri 45. dakikada Harry Kane ve 62. dakikada Hojbjerg kaydetti.

Bu sonucun ardından son 4 maçında 3. galibiyetini alan Tottenham, 59 puanla 6. sırada yer aldı ve 4. sıradaki Chelsea ile arasındaki puan farkını 2 hafta kala puan farkını 5'e indirdi. Wolves ise 45 puanla 12. sırada yer aldı.

Tottenham, gelecek hafta Aston Villa'yı konuk edecek. Wolves ise Everton deplasmanına gidecek.

