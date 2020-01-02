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  4. Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan olay hareket!

Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan olay hareket!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 02.01.2020 08:13 | Son Güncelleme

Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho Southampton ile oynadıkları ve 1-0 kaybettikleri maçta rakip takım antrenörünün taktik notlarını okumaya çalıştı. Tecrübeli hoca maçtan sonra yaptığı açıklama ile İngiltere'de gündem yarattı.

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Southampton sahasında şampiyonluk yarışının uzağında kalan Tottenham ile karşı karşıya geldi.

Kritik karşılaşmaya Tottenham'ın Portekizli teknik direktör Jose Mourinho geceye damga vurdu. St. Mary's Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi takım Southampton 17. dakikada Danny Ings'in attığı golle sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Bu gol Ings'ın bu sezon kaydettiği 13. gol oldu.

Bu gol 27 yaşındaki İngiliz futbolcunun bu sezon Southampton formasıyla kaydettiği 13. gol oldu. Bu galibiyetin ardından Southampton puanını 25'e yükseltti. Jose Mourinho yönetimindeki 9. maçında 3 yenilgisini alan Tottenham ise 30 puanda kaldı.

MOURİNHO'DAN OLAY HAREKET

Öte yandan karşılaşmanın son anlarında Tottenham Teknik direktörü Jose Mourinho, sessizce Southampton yedek kulübesine doğru giderek rakip takım antrenörünün kağıda yazdığı notu okumak istedi.

Karşılaşmanın hakemi Mike Dean, Portekizli teknik adamı bu hareketi nedeniyle sarı kartla cezalandırdı. Kariyerinde daha önce de bir çok kez yaptığı hareketlerle olay olan 56 yaşındaki Mourinho, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada ise sarı kart görmeyi hak ettiğini söyledi. Jose Mourinho "Kaba davrandım. Sarı kart görmeyi hak ettim. Ancak bir aptala karşı kaba davrandım" ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho, Tottenham'ın Arjantinli teknik adam Mauricio Pochettino'nin görevine son vermesinin ardından 13. haftada takımın başına geçmişti. Portekizli çalıştırıcı Tottenham'ın başında çıktığı 9 lig maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 16 puan elde etti.

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Anahtar Kelimeler:
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