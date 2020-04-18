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  4. Totti'den flaş itiraf: Kedi yüzünden evliliğim bitiyordu!

Totti'den flaş itiraf: Kedi yüzünden evliliğim bitiyordu!

İTALYA HABERLERİ  | 18.04.2020 16:58 | Son Güncelleme

İtalya futbolunun yıldız isimlerinden Francesco Totti'den flaş bir itiraf geldi. Yıldız futbolcu eşinin aldığı kediden dolayı evliliklerinin sarsıldığını söyledi.

Totti'den flaş itiraf: Kedi yüzünden evliliğim bitiyordu!

Roma’nın efsane futbolcularından Francesco Totti, eşinin evlerine aldıkları kedi yüzünden evliliğini bir dönem sarsıldığını itiraf etti.

İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Francesco Totti’den ’Kedi’ itirafı geldi. Totti, eşi Ilary Blasi’nin, Donna Paola ismini verdiği kedisi yüzünden zor günler geçirdiğini söyledi.

Totti, "Eşim tüysüz bir kedi aldı ve ona Donna Paola adını verdi. Geceleri yatağımdan çıkmıyordu. Çok sevecen bir kediydi ama neredeyse eşimle ayrılmamıza neden olacaktı. Eşimle kedi yüzünden günlerce konuşmadım. Ama sonra kediye de aşık oldum" ifadelerini kullandı.

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Francesco Totti kedi

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