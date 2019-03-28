Totti: Eğer Roma'dan ayrılmayı seçseydim sadece R. Madrid'e giderdim

Roma'nın efsane ismi, ''Real Madrid'e transfer olmaya çok yakındım ancak tüm kariyerim boyunca Roma'da kalmayı seçerek büyük bir hayat seçimi yaptım. Eğer ayrılmayı seçseydim, sadece Real Madrid'e giderdim.'' sözlerini kullandı.

Totti, geçtiğimiz yıllarda da Real Madrid'den teklif aldığını ancak Roma'dan kopamayacağı için teklifi kabul etmediğini söylemişti.

