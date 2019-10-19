SPOR

Toulouse 2 - 1 Lille

FRANSA HABERLERİ  | 19.10.2019 23:18 | Son Güncelleme

Ligue'in 10. haftasında Lille deplasmanda Toulouse'a 2-1 mağlup oldu. Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, Lille'in golünde asist yaptı.

Toulouse 2 - 1 Lille

Fransa Ligue 1'in 10. hafta maçında milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille deplasmanda konuk olduğu Toulouse'a 2-1 mağlup oldu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 58. Yaya Sanogo ve 66. dakikada Max Gradel kaydederken, konuk takımın tek golü 90. dakikada Fonte'den geldi.

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı müsabakaya 77. dakikada dahil olurken takımının attığı golde asisti yapan isim oldu. Mehmet Zeki Çelik ise sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giyemedi.

PARTNERYeni filmi için tanınmayacak hale geldiYeni filmi için tanınmayacak hale geldi
PSG deplasmanda 4 golle kazandıPSG deplasmanda 4 golle kazandı
Neymar'dan kötü haberNeymar'dan kötü haber
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Toulouse - Lille Yusuf Yazıcı

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan 'Ülkemiz tarihi bir süreçten geçiyor' dedi ve duyurdu

Erdoğan 'Ülkemiz tarihi bir süreçten geçiyor' dedi ve duyurdu

Japonya'da yemesi zorunlu! Türkiye'de de üretilmeye başlandı

Japonya'da yemesi zorunlu! Türkiye'de de üretilmeye başlandı

Kartal ağır yaralı

Kartal ağır yaralı

Beşiktaş'ta derbi öncesi Burak Yılmaz şoku

Beşiktaş'ta derbi öncesi Burak Yılmaz şoku

Haftaya damga vuran maç

Haftaya damga vuran maç

Zirvede Fırtına kopardı

Zirvede Fırtına kopardı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Toulouse 2 - 1 Lille

Yusuf'un asisti Lille'e yetmedi

Nice 1-4 Paris Saint-Germain

PSG deplasmanda 4 golle kazandı

Neymar 1 ay yok

Neymar'dan kötü haber

Olympique Lyon'un yeni hocası Rudi Garcia oldu

Lyon yeni hocasını buldu

Avrupa'da kalesini en iyi Fransızlar savunuyor

Avrupa'da kalesini en iyi Fransızlar savunuyor

Toulouse Alain Casanova'nın görevine son verdi

Casanova dönemi bitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.