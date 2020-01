Tour Of Antalya 2020’ye Hazır

Uluslararası Bisiklet Birliği’nin (UCI) uluslararası yol bisikleti takviminde 2.1 kategorisinde yer alan ve 4 etaptan oluşan “TOUR Of Antalya powered by AKRA” kurumlar arası koordinasyon toplantısı, Vali Münir Karaloğlu başkanlığında yapıldı. Tour of Antalya Organizasyon Direktörü Aydın Ayhan Güney ile ekip arkadaşları, Vali Münir Karaloğlu ve katılımcılara, 20-23 Şubat 2020 tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonun etapları hakkında sunum gerçekleştirdi.

Tour Of Antalya İçin Hedefimiz Büyük

Bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek olan Tour Of Antalya Bisiklet Turnuvası’nın 2.2’den, 2.1’e geçmesini tebrik ederek sözlerine başlayan Vali Karaloğlu, “Yeni hedefimiz Tour Of Antalya’nın dünyanın en iyi turlarından bir tanesi olması bunu kent olarak yapabiliriz. Bu yıl 22 ülkeden katılım olacak. Takımlar belirlenirken Antalya’nın güçlü olduğu pazarları ya da güçlenmekte olduğu pazarları tercih etmek durumundayız. Bu bakımdan ülke sayısı da takım sayısı da önemli, inşallah naklen yayın içinde görüşmelerimiz var. Bu sene eurosport’da naklen yayını gerçekleştirirsek asıl amacımıza o zaman ulaşmış olacağız” ifadelerini kullandı.

Tour Of Antalya’nın bu yıl ki temasının “Antalya’nın Doğası” olduğunu açıklayan Vali Karaloğlu, “Antalya’nın dağlarını, sahillerini şelalelerini ve mağaralarını yani mükemmel destinasyonlarını öne çıkarmış olacağız” dedi.