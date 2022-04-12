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Tour of Türkiye'de üçüncü etap başladı

12.04.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çeşme Kalesi önünden start alan 121,8 kilometrelik Çeşme-İzmir etabına 162 bisikletçi katıldı

İZMİR (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) üçüncü gününde Çeşme-İzmir etabı başladı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan ve 1508 yılında II. Bayezid tarafından inşa ettirilen Çeşme Kalesi'nden verilen start ile başlayan etap, Ildır'dan geçerek Karaburun yönüne devam edecek. Ardından İzmir-Çeşme yoluna çıkacak bisikletçiler, Urla kavşağından dönerek Güzelyalı yönüne gidecek. Daha sonra İzmir'e girecek 121,8 kilometrelik etap, Karşıyaka İskelesi önünde sona erecek.

Turda ilk günü üçüncü, ikinci günü ise lider tamamlayan Kaden Groves, genel klasman liderliğini elinde bulundurarak turkuaz mayoyu giyiyor.

Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun startını verdiği yarışa 25 takımdan 162 bisikletçi katıldı.

Etabın saat 14.30 civarında sona ermesi bekleniyor.

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