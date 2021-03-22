Tövbeler Olsun neden final yapıyor? Tövbeler Olsun ne zaman bitecek?

Ekranların sevilen dizisi Tövbeler Olsun'un final kararı izleyenleri üzdü. Oyuncu kadrosunda sevilen isimlerin yer aldığı ve izleyenler tarafından keyifle takip edilen dizi final bölümü ile ekranlara gelecek. Tövbeler Olsun dizisini yakından takip edenler ise dizinin final kararının nedenini araştırıyor. Peki, Tövbeler Olsun final bölümü ne zaman? İşte, detaylar...

TÖVBELER OLSUN DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Tövbeler Olsun dizisi 25 Mart Perşembe günü, dizinin 31'inci bölümü ile final yapacağını duyurdu. Bazı kaynaklara göre dizinin beklenen izlenme oranlarının altında kalması nedeni ile final kararı aldığı bilgisi yer alırken, Tövbeler Olsun resmi Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle:

"TövbelerOlsun 31. bölüm fragmanı yayında!(Final)

Peş peşe iki yeni bölümümüzle 25 Mart Perşembe akşamı sizlerleyiz."

TÖVBELER OLSUN DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Tövbeler Olsun dizisinde; başarılı ama “pinti” bir mücevher imalatçısı olan Horanta Holding’in patronu Namzet Horanta’nın, pintilikten cömertliğe giden büyük değişimi; bu değişimin "hatme çiçeğim" diye sevdiği ve seslendiği karısı Latife, kızı Nazmiye, oğulları Sinan ve Buğra’yı nasıl etkilediği; bu değişim sayesinde, eski ortağı ve en büyük düşmanı olan Osman ile hayat çizgilerinin kesişmesine dair kimi düşündüren, daha çok da güldüren birbirinden ilginç olaylar zinciri yaşanıyor.