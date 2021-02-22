MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Toygar Işıklı'dan 'Ezel' itirafı! 'Kimse beğenmez demiştim'

Toygar Işıklı'dan 'Ezel' itirafı! 'Kimse beğenmez demiştim'

22.02.2021 09:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Toygar Işıklı'dan 'Ezel' itirafı! 'Kimse beğenmez demiştim'

Cansu Dere ve Kenan İmirzalıoğlu'nun başrollerde olduğu, yayınlandığı döneme damga vuran 'Ezel' dizisinin müziklerini hazırlayan Toygar Işıklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile sosyal medyada gündem oldu.

Senaryosu ve müzikleri ile izleyenlerden beğeni toplayan 'Ezel' dizisinin müziklerini yapan Toygar Işıklı'dan 12 yıl sonra bir itiraf geldi.

Işıklı'nın "Bu bestemi kimse beğenmez demiş ve bilgisayarımın çöp sepetine atmıştım. Eşim 'lütfen bunu stüdyoda kaydet, öyle karar ver, bu çok güzel' diyerek beni ikna etmişti. Ben de öyle yaptım ve 'Eyşan' 12 yıldır en çok dinlenen bestem oldu." mesajıyla paylaştığı gönderisi binlerce beğeni aldı.

6032411255428521c00bb0af

ARADAN GEÇEN YILLARDA UNUTULMADI

Sevilen dizi 'Ezel', aradan geçen yıllarda unutulmamış, 25 aralık tarihinde twitter'da günün konusu olmuştu.

2009-2011 yılları arasında yayınlanan ve büyük bir başarı yakalayan 'Ezel' dizisinde Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Tuncel Kurtiz gibi usta isimler yer alıyordu.

Dizi, Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı, hiç ummadığı bir ihanet ile baş başa kalan 'Ömer' karakterinin hikayesine odaklanıyordu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Boşanıyorlar! Boşanıyorlar!
İşte Survivor'ın yeni yarışmacısı!İşte Survivor'ın yeni yarışmacısı!
Ablasının sperm çaldığı iddiası gündem olmuştu! Canlı yayına konuk olduAblasının sperm çaldığı iddiası gündem olmuştu! Canlı yayına konuk oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
eyşanlar ölmez sadece yüzleri değişir

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

'Seks her yaşta önemli mi' sorusuna güldüren yanıt

'Seks her yaşta önemli mi' sorusuna güldüren yanıt

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yine durmadı! Kalça operasyonu sonrası paylaştı

Yine durmadı! Kalça operasyonu sonrası paylaştı

Usta oyuncudan 'kıro'çıkışı! 'Müthiş yanıldık'

Usta oyuncudan 'kıro'çıkışı! 'Müthiş yanıldık'

İbrahim Tatlıses'in şaşırtan değişimi! Yeni imajı olay oldu

İbrahim Tatlıses'in şaşırtan değişimi! Yeni imajı olay oldu

Diğer Haberler

Bridgerton 2. sezonda da müstehcen sahnelerle dolu

Sahneler porno sitesine düşmüştü! 2. sezonda da...

Fazıl Say'dan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar paylaşımı

Fazıl Say'dan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar paylaşımı

Melike İpek Yalova ile Altuğ Gültan boşanıyor

2 yıllık evliliğini bitiriyor

İbrahim Tatlıses ve genç sevgilisi Gülçin Karakaya'dan aşk pozu

İbo'nun genç sevgilisi paylaştı!

Survivor 2021'de ünlüler takımına Çağman Çatay da katıldı! Survivor'ın yeni yarışmacısı Çağman Çatay kimdir?

İşte Survivor'ın yeni yarışmacısı!

Ebru Şahin sosyal medyaya geri döndü! Yeni fotoğraflarını paylaştı

"Ve geri döndüm" notuyla paylaştı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.