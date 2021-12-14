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Toyota, 2030'a kadar 30 elektrikli model sunacak

14.12.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyaya duyurulan stratejiyle birlikte önemli bir elektrikli araç atağı başlıyor

İSTANBUL (AA) - Toyota, 2030 yılına kadar binek ve ticari segmentinde 30 elektrikli araçtan oluşan bir ürün gamı oluşturacak.

Toyota, önümüzdeki döneme damga vuracak yeni bataryalı elektrikli araç planlarını açıkladı.

Açıklamaya göre, Toyota Başkanı Akio Toyoda'nın düzenlediği basın toplantısında tüm dünyaya duyurulan stratejiyle birlikte önemli bir elektrikli araç atağı başlıyor. Toplantıda, tamamen yeni bZ4X dahil olmak üzere gelecek dönem araçları temsil eden ve pazara sunulmaya hazırlanan 16 tam elektrikli model gösterildi.

Başkan Akio Toyoda, aynı zamanda 2030'da global olarak yıllık 3,5 milyon adetlik bataryalı elektrikli araç satışı gerçekleştirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Global olarak 100'ün üzerinde sadece içten yanmalı motorlu, hibrit, plug-in hibrit ve yakıt hücreli elektrikli model sunan Toyota, 170 ülke ve bölgede faaliyet gösteriyor. Geçen 26 yılda yaklaşık 1 trilyon yen yatırım yapan Toyota, 19 milyon adetten daha fazla batarya üretimi gerçekleştirdi. Toyota, daha gelişmiş, yüksek kaliteli ve daha ulaşılabilir bataryalar için yatırımı da 2 trilyon yene çıkarma kararını açıkladı.

Toyota, bataryalı elektrikli araçların yanı sıra yakıt hücreli hidrojen motorlu araçları ve hidrojenli içten yanmalı motor gibi alternatif çözümleri de geliştirmeye devam ediyor. Toplantıda sergilenen araçlar, giderek genişleyen bZ (beyond Zero) ürün gamı hakkında ipuçları verdi. bZ4X ile başlayan ürün gamı, global olarak giderek genişleyecek. bZ4X’e katılacak yeni bZ serisi modelleri bZ’nin kompakt crossover modeli, bZ kompakt SUV, bZ Sedan ve bZ büyük SUV gibi seçeneklerden oluşacak ve bZ ürün yelpazesini her alanda genişletecek.

Toyota, aynı zamanda tam elektrikli ürün gamını life style ürünleriyle de genişletecek. Bunlar içerisinde elektrikli spor otomobiller, arazi araçları, pick-up modeller ve ticari araçlar yer alacak. Tüm bu strateji kapsamında Toyota, Batı Avrupa'da 2035'e kadar yeni araç satışlarında karbondioksit emisyonunu yüzde 100 düşürmeyi planlıyor.

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