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Toyota'nın geleneksel yıllık toplantısı metaversede yapıldı

10.02.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toyota'nın geleneksel yıllık toplantısı metaversede yapıldı

İSTANBUL (AA) - Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ, kendisine hizmet veren ajanslar ve diğer kuruluşlarla birlikte her yıl gerçekleştirdiği geleneksel toplantısını metaverse platformu üzerinde kapalı devre olarak düzenledi.

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ açıklamasına göre, Türkiye'de otomotiv sektöründe ilk kez düzenlenen metaverse toplantısına, Toyota yönetici ve çalışanlarıyla birlikte hizmet alınan kuruluşlardan 100'ü aşkın temsilci katıldı. Renkli görüntülere sahne olan metaverse toplantısıyla Toyota, gelişen yeni teknolojilere karşı duyarlılığını bir kez daha gösterdi.

Artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, 3D holografik avatarlar, video ve diğer iletişim araçlarını içeren çevrim içi sanal dünyada kapalı devre olarak gerçekleştirilen Toyota geleneksel toplantısı, yakın gelecekte teknolojik yeniliklerin de bir habercisi oldu.

Toyota, daha önce de "interaktif showroom, dijital bayi, Toyota hazır cevap, işitme ve görme engeliler" için farklı dijital kanalları hayata geçirmişti.

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