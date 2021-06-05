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Tozkoparan İskender neden sezon finali yapıyor? Tozkoparan İskender ne zaman başlayacak?

05.06.2021 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT1 ekranlarında hafta sonu Pazar günleri yayınlanan sevilen dizi Tozkoparan İskender, sezon finali için geri sayıma başladı. Komedi, macera ve tarih türünde olan çocukların ve büyüklerin ilgiyle izlediği dizinin yayın günü ve saati değişikliğe uğramıştı. Bu gelişmenin ardından sezon finali yapacağı haberi de geldi. Peki Tozkoparan İskender neden sezon finali yapıyor? Tozkoparan İskender ne zaman başlayacak? İşte yanıtı...

Tozkoparan İskender neden sezon finali yapıyor? Tozkoparan İskender ne zaman başlayacak?

Her Pazar saat 16:00'da TRT1 ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Tozkoparan İskender'in sezon finali yapacağı haberleri sevenlerini üzdü. Komedi, macera ve tarih türünde olan ve hem çocuklar hem de büyükler tarafından ilgiyle izlenen dizinin yayın günü ve saatinde değişiklikler olmuştu. Zaman değişikliğinin ardından sezon finali haberi de geldi. Peki Tozkoparan İskender neden sezon finali yapıyor?

TOZKOPARAN İSKENDER NEDEN SEZON FİNALİ YAPIYOR? TOZKOPARAN İSKENDER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sevilen dizi Tozkoparan İskender neden sezon finali yapıyor sorusu merak edilmeye başlandı. Cumartesi akşamı yayınlanacak olan yapımda gün ve saat değişikliğine gidildiği açıklanmıştı. TRT1 ekranlarında Cumartesi akşamı yayınlanacak olan Tozkoparan İskender dizisi sezon finali ile izleyiciyle buluşacak. Dizinin sezon finali yapma nedeni açıklanmadı ancak Tozkoparan İskender'in sezon finali olacak olan 26. bölümü, 5 Haziran 2021 Cumartesi günü yani bugün saat 20.00'de TRT 1'de yayınlanacak.

Dizinin sezon finalinde Tozkoparanlar geçmişte karşılaştıkları sorunlarla boğuşurken, günümüzde de Kasırga'nın başı belada olacaktır. Kasırga'nın karşılaşmaya getirmiş olduğu hileli oklardan birisinin tirkeşlerinde kalması, Tayfun'un bütün inancının yıkılmasına yol açacaktır. Öte yandan geçmişte padişahı öldürmek için adamlarıyla son hazırlıklarını yapan Venedikli casus Giovanni, Tozkoparanların hapiste olmasına çok güvenmektedir. Ancak Tozkoparanlar, İskender'in liderliğinde padişahı korumak için pazar yerinde hazır şekilde beklemektedir.

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