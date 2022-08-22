Tozluyaka'nın Cemre'si Ecem Çalhan bakın aslen nereliymiş! Genç oyuncunun memleketi şaşırttı

Daha önce Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Kamer karakterini canlandıran Ecem Çalhan, şimdilerde Tozlu Yaka dizisinde Cemre karakterine hayat veriyor. Güzel sanatlar mezunu olduğu bilinen isim, dizide merhametli ve dürüst bir kızı canlandırıyor. Dizide evde, okulda, arkadaşları arasında ve aşk hayatında dahi birilerine bağlı bir hayat süren isim, bakın aslen nereliymiş...

TOZLUYAKA'NIN CEMRE'Sİ ECEM ÇALHAN BAKIN ASLEN NERELİYMİŞ!

Daha önce Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde rol alan Ecem Çalhan, Tozluyaka isimli gençlik dizisiyle ekranlarda yer almaya devam ediyor.

Güzelliğiyle dikkat çeken ismin 1996 doğumlu olduğu ve 26 yaşında olduğu biliniyor.

Çalhan, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu olarak bilinmekte.

2019 yılında oyunculuk kariyerine başlayan ismin memleketi ise şaşırttı.

ASLEN İZMİRLİYMİŞ!

Oyunculuk performansı dışında güzelliğiyle de çokça konuşulan ismin İzmirli olduğu ortaya çıktı.

İşte Tozluyaka'nın Cemre'si Ecem Çalhan'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...





