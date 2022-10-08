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TPAO, 2 saha için petrol arama ruhsatı aldı

08.10.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TPAO, 2 saha için petrol arama ruhsatı aldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) Gaziantep ve Mardin'deki 2 saha için petrol arama ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'ya, Gaziantep'te 15 bin 409 hektarlık saha ile Mardin'de 61 bin 497 hektarlık saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

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