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TPAO'ya Manisa'da petrol arama ruhsatı verildi

26.06.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TPAO'ya Manisa'da petrol arama ruhsatı verildi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğüne, Manisa'daki bir saha için petrol arama ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün, petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO'ya, Manisa'da karadaki 15 bin 154 hektarlık alan için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

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