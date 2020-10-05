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TP'den petrol arama ruhsat başvurusu

ANKARA HABERLERİ  | 05.10.2020 08:16 | Son Güncelleme

TP'den petrol arama ruhsat başvurusu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TP) Diyarbakır'da bir sahada petrol arama ruhsatı almak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne başvuruda bulundu.

Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TP, Diyarbakır sınırları içerisinde kalan ve ilanda yalnızca pafta numarası belirtilen petrol işletme ruhsat sahasına 813 hektar genişliğindeki sahanın ilavesi için 25 Eylül 2020'de başvuruda bulundu.

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