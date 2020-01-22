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Trabzon Büyükşehir Belediyesi kar mücadelesine hazır

TRABZON HABERLERİ  | 22.01.2020 16:55 | Son Güncelleme

Trabzon’da 23 Ocak Perşembe akşamından itibaren özellikle orta ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı beklenirken, Trabzon Büyükşehir Belediyesi kar ve buzla mücadele hazırlıklarını tamamladı.Büyükşehir Belediyesinin koordinatörlüğünde, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerince ortaklaşa gerçekleştirilecek çalışmalarda 217 araç ve iş makinesi ile 480 personel görev alacak.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi kar mücadelesine hazır

Trabzon’da 23 Ocak Perşembe akşamından itibaren özellikle orta ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı beklenirken, Trabzon Büyükşehir Belediyesi kar ve buzla mücadele hazırlıklarını tamamladı.
Büyükşehir Belediyesinin koordinatörlüğünde, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerince ortaklaşa gerçekleştirilecek çalışmalarda 217 araç ve iş makinesi ile 480 personel görev alacak. Trabzon Büyükşehir Belediyesi kar/buz mücadelesinde kullanılmak üzere şehrin değişik noktalarında bin 500 ton tuz stoğu yaptı. Ayrıca ihtiyaç halinde kullanılmak üzere kar/buz çözücü solüsyon üretimine Büyükşehir Belediyesi tesislerinde devam ediliyor.
Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kar ve buzla mücadele çalışmalarında hangi iş makinesinin hangi noktaya müdahale edeceğinin dahi planlandığını belirtildi. Kar mücadelesinin etkin ve verimli şekilde icra edilebilmesi için vatandaşlara önemli sorumluluklar düştüğünü kaydedildiği açıklamada, "Hemşehrilerimizden kar/buz mücadelesi sırasında özel araçlarını mümkün mertebe kullanmamalarını, kullanmak durumunda olanların kar lastiği ve zincir ile trafiğe çıkmalarını, acil durumlarda 112 ekiplerine haber verilmesini, 112 ekiplerinin gereksiz yere aranmamasını istirham ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediyelerimizle birlikte kar/buz mücadelesi çalışmalarına hazırız. Halkımıza en iyi hizmeti sunmak için görev başındayız" denildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi kar mücadelesine hazır

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