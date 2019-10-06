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Trabzon’da yıldırım böyle düştü

sesamos sesamos
YAŞAM  | 06.10.2019 20:06 | Son Güncelleme

Trabzon’da yıldırımın düşme anı amatör kameraya böyle yansıdı.

Trabzon’da akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağışın ardından Değirmendere Mahallesine yıldırım düştü.

Yıldırım düşme anı amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon Yıldırım

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