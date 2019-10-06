Trabzon’da yıldırım böyle düştü

Trabzon\u2019da ak\u015fam saatlerinden itibaren etkisini g\u00f6steren sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015f\u0131n ard\u0131ndan De\u011firmendere Mahallesine y\u0131ld\u0131r\u0131m d\u00fc\u015ft\u00fc. \nY\u0131ld\u0131r\u0131m d\u00fc\u015fme an\u0131 amat\u00f6r kamera taraf\u0131ndan saniye saniye kaydedildi.\n(\u0130HA)Kendisini kurtarmaya gelenlere b\u0131\u00e7ak \u00e7ektiK\u0131z\u0131n\u0131 bulmak i\u00e7in \u00e7almad\u0131k kap\u0131 b\u0131rakmam\u0131\u015ft\u0131! Ve haber geldiT\u00fcrkiye onlar\u0131 konu\u015fmu\u015ftu! \u0130stanbul Emniyet M\u00fcd\u00fcr\u00fc ma\u00e7a davet etti
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