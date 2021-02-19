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Trabzon gemi ve yat ihracatıyla da dikkati çekiyor

19.02.2021 12:03 | Son Güncelleme:
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Trabzon gemi ve yat sektörü, 2021'in ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 83 artışla 559 bin 920 dolarlık ihracata imza attı - Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kalyoncu: - "Doğu Karadeniz'in en büyük ve modern gemi tersanelerinin yer aldığı Trabzon Sürmene Çamburnu tersanelerinde üretilen yolcu ve balıkçı gemileri, uluslararası piyasalarda kalitesiyle büyük rağbet görüyor"

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon gemi ve yat sektörünün 2021'in ocak ayında yaptığı ihracattan 559 bin 920 dolar elde edildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, kentin gemi sektörü ihracatının her geçen gün geliştiğini söyledi.

Söz konusu sektörün ihracatından geçen yıl 5 milyon 844 bin 992 dolar döviz girdisi elde edildiğini belirten Kalyoncu, bu tutarın 5 milyon 687 bin 75 dolarlık kısmının 8 yolcu ve gezinti gemisi, 157 bin 917 dolarlık kısmının da gemi ve yat ürünleri dış satımından oluştuğunu bildirdi.

Kalyoncu, bu yılın ocak ayında da Trabzon'dan gemi ve gemicilik sektörü yedek parça ve kullanım malzemesi ürünlerinin ihraç edildiğini, dış satımın geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 83 artışla 559 bin 920 dolara ulaştığını ifade etti. Geçen yıl ocak ayında bu tutar 305 bin 266 dolardı.

- Romanya, Moritanya, Fas ve Gürcistan'a gemi satıldı

Trabzon Sürmene Çamburnu tersanelerinin önemine işaret eden Kalyoncu, "Doğu Karadeniz'in en büyük ve modern gemi tersanelerinin yer aldığı Trabzon Sürmene Çamburnu tersanelerinde üretilen yolcu ve balıkçı gemileri, uluslararası piyasalarda kalitesiyle büyük rağbet görüyor. Çamburnu tersanesinde üretilen gemiler, Romanya, Moritanya, Fas ve Gürcistan'a ihraç edildi." dedi.

Kalyoncu, Sürmene ilçesinin Osmanlı'dan bugüne gemi yapımında adından söz ettirdiğini belirterek, "Sürmene ilçemizdeki Çamburnu tersaneleri günümüz teknolojilerine uygun gemi imalatı ve ihracatıyla Trabzon ihracatına çok önemli katkı sağladı ve üretilen gemiler üstün işçilik kalitesi ve teknolojisiyle uluslararası piyasalarda beğeni aldı." diye konuştu.

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