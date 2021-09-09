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Trabzon hasırına ilgi arttı

09.09.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınların makine kullanmadan geleneksel yöntemlerle elleriyle örerek ürettiği Trabzon hasırının Kovid-19 salgını nedeniyle azalan satışı yaz mevsiminde kente gelen turistler ve düğün sezonundaki hareketlilikle artış gösterdi - Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Yazıcı: - "Özellikle gurbetten gelen fazla sayıdaki yerli turist, ekonomiye güzel bir katkı sundu"

HAKAN BURAK ALTUNÖZ - Trabzon'da bir asrı aşkın geçmişi bulunan ve kuyumculuk sektöründe makineye girmemiş tek el sanatı olan Trabzon hasırı, kente gelen turistler ve düğün sezonu sayesinde yoğun ilgi görmeye başladı.

Makine kullanılmadan 31 ile 32 mikron inceliğindeki altın ya da gümüş tellerin örülmesiyle yapılan Trabzon hasırı, takı seti, gerdanlık, bilezik, küpe ve yüzükten oluşuyor.

Yörede yapılan düğünlerde gelinlerin vazgeçilmez takısı haline gelen Trabzon hasırı, altın ayarı, gramaj ve şekline göre değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.

Geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde altın fiyatlarında yaşanan istikrarsız tablo ve düğünlerin ertelenmesi, her yıl mayısta satışları artan Trabzon hasırını olumsuz etkiledi.

Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, AA muhabirine, bu sene yerli ve yabancı turistlerin gelmesiyle satışların arttığını söyledi.

Kuyumculuk sektörünün yanı sıra farklı meslek gruplarında da aynı durumun yaşandığını dile getiren Yazıcı, "Özellikle gurbetten gelen fazla sayıdaki yerli turist ekonomiye güzel bir katkı sundu. Trabzon hasırı dünya markası bir ürün. Trabzon ekonomisine yüksek derecede katma değer sağlıyor." dedi.

-"Stoklarımızı yaz aylarında tükettik"

Yazıcı, fındıkta hasat dönemi nedeniyle hasır örücüsü konusunda sıkıntı yaşadıklarına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun önünü açmak adına kurslarımızı daha fazla artırmak durumundayız. Özellikle halk eğitim ve olgunlaşma enstitüsü ile beraber projelerimizi yeniden başlatacağız. Özellikle yaz aylarında kadınların fındık toplamaya gitmesiyle örücü sıkıntısı çekmekteyiz. Trabzon hasırı, Trabzon kadınının ellerinde bir hafta ile 15 günlük sürede örülebilmektedir. Geçen yıl kış aylarında işlerin çok az olmasından dolayı stoklarımızı yaz aylarında tükettik, esnafımız bir nefes aldı. Fındığın piyasaya girmesiyle yılbaşına kadar satışlarımızı sürdürebileceğimiz gibi bir görüntü var."

- Hasır setlerinde fiyat: 50 bin-250 bin lira

Geçen yıl altın fiyatlarında yaşanan yükselişin alım gücünü etkilediğine değinen Yazıcı, Trabzon hasırının 8, 14 ve 22 ayar olmak üzere talebe göre satılabildiğini aktardı.

Yazıcı, Trabzon'da insanların genellikle 22 ayar hasırı tercih ettiğini belirterek, "Trabzon dışındaki illerden 14 ve 18 ayar hasır setler istenebiliyor. Bir takım hasır 50 bin liradan başlayıp 250 bin liraya kadar çıkabiliyor. Özellikle hasır alanlar, toka kısmı ve damga yerinde TTH (Trabzon Telkariye ve Hasırı) patentini mutlaka arasınlar. Böyle olursa alınan ürünler Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası tarafından garantilidir." diye konuştu.

Kentte 38 yıldır kuyumculuk yapan Zekeriya Tonyalı ise geçen seneye kıyasla satışlarının iyi olduğunu söyledi.

Tonyalı, "Yurt dışından gelen insanlarımız bu sene daha fazlaydı. Bu sene şükürler olsun işlerimiz iyiydi. Yabancı turistlerde de genellikle Arap turistler altın alıyorlar." dedi.

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